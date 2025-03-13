Ароматы дыхания и пота могут сигнализировать о конкретных процессах в организме.

Всем нам хочется приятно пахнуть, однако бывает так, что по неизвестной причине тело внезапно меняет свой запах. Оказалось, что это может указывать на болезни.

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Врач-гастроэнтеролог Станислав Кравчук рассказал УНИАН, как связаны гормональный сбой и запах тела, а также что значит, если человек необычно пахнет.

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Почему возникает специфический запах тела

По словам эксперта, при определенных заболеваниях запах тела человека действительно может меняться, поскольку он зависит от нескольких факторов.

"Вот какие факторы влияют на запах тела: состав пота, а пот - это грубая, очень разбавленная моча. Пот и моча имеют очень похожий состав. Дыхание. Продукты деятельности бактерий, которые живут на коже. Бактерии могут превращать вещества, которые выводятся из организма потовыми и сальными железами, в вещества с сильным запахом", - объяснил Кравчук.

Комментируя влияние болезней врач отметил, что запах тела при онкологии вряд ли будет каким-то очень специфическим. По его мнению, можно предположить, что в случае онкологических заболеваний, когда человек интенсивно худеет, начинается процесс кетоза - окисление жиров и образование кетоновых тел, имеющих специфический запах. В этот период тело пахнет ацетоном, поскольку он является одним из кетоновых тел.

От человека может неприятно пахнуть во время обострения сахарного диабета. Дыхание человека в таком случае может иметь запах ацетона. Такой неприятный запах возникает, поскольку в организме человека усиливается процесс кетоза из-за невозможности адекватно усваивать глюкозу. Это иногда в литературе описывают, как запах прелых яблок,

- добавил гастроэнтеролог.

Кроме того, явный запах ацетона от человека, особенно при дыхании, может свидетельствовать о процессах кетоза, которые возникают даже при непродолжительном похудении или соблюдении кето-диеты. То есть, если человек две недели не будет есть углеводы, а будет потреблять одно мясо и жиры, то от него может явно пахнуть ацетоном.

Тело пахнет кислым, луком или рыбой - что это значит

Кравчук также объяснил, почему тело пахнет луком. В частности, он отметил, что запах зависит и от того, что человек употребляет в пищу. Продукты могут повлиять на запах пота, мочи и дыхания.

Лук, брокколи, цветная капуста, спаржа содержат, в частности, серосодержащие вещества, которые выводятся из организма через пот, мочу и дыхание и поэтому влияют на то, как человек пахнет.

Теперь рассмотрим, что значит, если тело пахнет кислым, например, уксусом.

"Это может быть связано с бактериальными процессами брожения или окисления, которые происходят на коже. Особенно интенсивно такой процесс может происходить в складках кожи, которые запревают, например, под мышками. Там есть бактерии, которые могут перерабатывать определенные составляющие кожного сала, и в результате такого процесса может появляться запах, похожий на уксус или старый сыр", - объяснил Кравчук.

Бывают также случаи, когда тело пахнет рыбой. По словам гастроэнтеролога, есть определенные генетические заболевания, при которых из организма выводятся вещества с не очень приятным запахом.

"К примеру, речь идет о болезни триметиламинурия. Когда у человека есть такая болезнь, через потовые и сальные железы выводятся аммиакосодержащие вещества и после переработки бактериями возникает неприятный запах. Именно во время такого заболевания от тела человека может быть характерный неприятный рыбный запах.Также запах рыбы может быть от женщин, у которых есть бактериальный вагиноз. Это заболевание может не иметь болевых симптомов, но при этом из вагины могут быть выделения, которые имеют неприятный запах", - рассказал врач.

Как гормоны влияют на запах тела

Гормональный сбой и запах тела также тесно связаны, поскольку гормоны могут оказывать соответствующее влияние. Например, подростки в период полового созревания начинают пахнуть иначе.

Как объяснил Кравчук, у детей этого возраста под влиянием половых гормонов начинают активнее работать специальные сальные железы, которые размещены на паху, под мышками. Они вырабатывают вещества, которые имеют более характерный запах.

"То есть у подростков более выраженный запах человеческого тела, и поэтому мыться им нужно чаще, чем взрослым. Если для взрослых людей, которые не занимались физическими упражнениями, которые привели к потоотделению, вполне нормально полностью мыться три раза в неделю, то подросткам желательно это делать каждый день", - советует эксперт.

По словам врача, можно предположить, что если в организме человека произойдут изменения в выработке половых гормонов, то это может повлиять на запах тела. В частности, это может произойти при менопаузе, беременности. Но это все очень индивидуально, и точно нельзя спрогнозировать, как именно у человека изменится запах тела.

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