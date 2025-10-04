Рассказываем, почему после плотной еды хочется спать, а также как это предотвратить.

У многих бывают моменты, когда после еды хочется спать. Казалось бы, организм получил много питательных веществ, однако вместо энергии появляется сонливость.

Украинско-американский врач Джафарзаде Шейх Эбрагим Аболгасемович рассказал УНИАН, по какой причине так происходит и может ли это указать на наличие диабета.

Почему хочется спать после еды

По словам врача, это довольно распространенный феномен. Он еще называется постпрандиальная сонливость. Существует несколько теорий о том, почему после сытного обеда всегда хочется спать.

"Скорее всего, такой эффект появляется в результате комбинации нескольких факторов. Есть такой миф: после еды вся кровь от мозга уходит в желудок, чтобы помогать переваривать пищу. В этом мифе можно увидеть долю правды – после еды баланс нашей автономной нервной системы переключается с симпатической нервной системы на парасимпатическую. Наша симпатическая нервная система отвечает за такую реакцию как "бей или беги", потому что связана с выработкой гормона адреналина, который нас стимулирует", - объяснил Джафарзаде Шейх Эбрагим Аболгасемович.

Парасимпатическая нервная система, добавляет он, отвечает за различные физиологические процессы, в частности, переваривание пищи. И после приема пищи - особенно большого блюда, сытного обеда, баланс смещается в сторону парасимпатической нервной системы, чтобы происходило переваривание пищи, поэтому при ее доминировании человеку хочется отдыхать, а не куда-то бежать или с кем-то драться. Это одно объяснение.

Суть другой теории, которой поделился специалист, заключается в том, что в послеобеденное время происходит естественный спуск циркадных ритмов (отвечающих за наши физиологические процессы в течение суток) и уменьшение физиологических сигналов, способствующих бодрости. Именно поэтому физиологически больше может хотеться отдыхать.

"Есть еще другие механизмы, благодаря которым можно объяснить сонливость после сытного обеда - они связаны с регуляцией инсулина, глюкозы и аминокислот в организме. Считается, что после потребления большого блюда, особенно если оно богато углеводами, происходит выброс инсулина, а он влияет на некоторые аминокислоты в нашей крови и способствует их переходу в мышцы. Но он не влияет на аминокислоту триптофан, которая остается в крови, и тогда она может переходить в мозг. А в мозге триптофан превращается в серотонин ("гормон счастья"), а затем - в мелатонин. А мелатонин - это гормон сна", - сказал врач.

Сонливость после еды: связь с диабетом

Мы спросили у Джафарзаде Шейх Эбрагима Аболгасемовича, может ли причина того, почему хочется спать днем после еды, объясняться болезнью.

По его мнению, сонливость после еды - это довольно распространенное явление, поэтому, если она есть, это не обязательно указывает на наличие диабета. Но, если у человека есть инсулинорезистентность или диабет, то он может не чувствовать прилив сил после еды, постоянно будет чувствовать усталость. Дело в том, что когда человек ест, поджелудочная железа вырабатывает инсулин, благодаря которому глюкоза, образующаяся из пищи, всасывается в ткани.

Глюкоза - это топливо для нашего организма, а при диабете и инсулинорезистентности ткани не реагируют правильно на инсулин, поэтому часть глюкозы остается в крови, происходит голодание тканей и клеток, и человек может чувствовать усталость.

Что делать если хочется спать после еды

По словам врача, если постоянно хочется спать после еды, можно уделить время легкой физической активности, например, прогулке. Считается, что это очень помогает побороть сонливость.

Также, чтобы предотвратить сонливость, можно отказаться от потребления в обед большого количества пищи - большие порции можно разделить на несколько приемов пищи.

"Также важно иметь сбалансированный прием пищи - употреблять цельнозерновые крупы (например, гречку, дикий рис) или макароны, нежирное мясо (курятина, индейка), овощи, зелень и фрукты. Лучше начинать обед с овощей, например, с салата, потому что в них много клетчатки, которая способствует более медленному высвобождению и усвоению глюкозы после еды", - посоветовал он.

справка Джафарзаде Шейх Эбрагим Аболгасемович Врач семейной медицины Джафарзаде Шейх Эбрагим Аболгасемович работает врачом семейной медицины в американском городе Чикаго в больнице Saint Mary of Nazareth. Родился в Украине и окончил Национальный медицинский университет имени Богомольца.

