Диетологи уже давно и основательно изучают вопрос о том, действительно ли яйца полезны.

С точки зрения питания все не так просто, специалисты уже дано ведут споры о том, полезно ли каждый день есть на завтрак яйца.

Дело в том, что они получили нехорошую репутацию из-за влияния на уровень "плохого" холестерина и на общее здоровье сердца, пишет Prevention.

Полезно ли есть яйца каждый день?

"Для большинства людей нормально есть яйцо каждый день в контексте здорового питания. Яйца являются удобным источником высококачественного белка и необходимых питательных веществ, таких как холин, который поддерживает здоровье мозга", - рассказала эксперт по питанию и здоровому образу жизни Саманта Кассетти.

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"Для большинства людей ежедневное употребление яйца станет хорошим источником белка и микроэлементов без повышенного риска для здоровья сердца", - добавила диетолог Кейти Хэдли.

Тем не менее, следует помнить о нескольких переменных, которые влияют на то, насколько полезна утренняя привычка есть яйца. Эксперты подчеркивают, что употребление одного яйца в день принесет пользу, но употребление большего количества может не иметь того же эффекта.

"То, как вы готовите яйца, может повлиять на их общую полезность. Например, яичница-болтунья, приготовленная на сливочном масле, будет содержать нездоровые насыщенные жиры. Более здоровым подходом было бы готовить яйца на сковороде с оливковым маслом первого отжима или сварить их", - предложла Кассетти.

"Вместо того, чтобы подавать яйца с беконом и белым тостом, которые оба являются сильно обработанными продуктами, сделайте яичницу с овощами и сочетайте с цельнозерновым тостом с пюре из авокадо для сбалансированного, питательного блюда", - рекомендовала Кассетти.

"Хотя яйца содержат холестерин, исследования показали, что для большинства людей пищевой холестерин не оказывает существенного влияния на уровень холестерина в крови. Фактически, яйца могут быть частью здорового для сердца рациона питания, особенно в сочетании с овощами, фруктами, орехами, семенами и цельным зерном", - отметила Кассетти.

Недавнее исследование показывает, что у людей, потреблявших дюжину яиц в неделю, уровень холестерина был таким же, как у тех, кто ел менее двух.

Кроме того, некоторые ученые отметили, что именно типичные добавки к яйцам, такие как бекон, тост с маслом, могли способствовать рискам, связанным с холестерином и здоровьем сердца, а не только яйца.

Есть ли польза для здоровья от употребления яиц?

Да! "Большое преимущество яиц в том, что они невероятно богаты питательными веществами. Они содержат белок, который помогает оставаться сытыми, и они обеспечивают необходимыми витаминами и минералами, такими как витамин D и B12, которые поддерживают здоровье костей, иммунную функцию и уровень энергии. Холин, содержащийся в яйцах, также отлично подходит для работы и развития мозга, а лютеин и зеаксантин в яйцах важны для здорового зрения", - сказала Кассетти.

Кому не следует есть яйца каждый день?

У кого аллергия на яйца или кто придерживается веганской диеты, должен, конечно, избегать яиц. Людям с высоким уровнем "плохого" холестерина и тем, кто подвержен риску сердечных заболеваний, следует ограничить употребление яиц или есть только белки.

Таким образом, яйца могут обеспечить вас множеством питательных веществ и преимуществ для здоровья, поэтому совершенно нормально включать эту пищу в ежедневный рацион, главное не переусердствовать.

Хотя исследования показывают, что для большинтва людей употребление одного яйца в день вряд ли окажет негативное влияние на здоровье, но употребление более одного яйца в день может повысить маркеры, связанные со здоровьем сердца, и может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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