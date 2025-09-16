Есть несколько причин, почему цифры на весах растут, хотя питание и тренировки стали частью жизни.

Многие женщины прибегают к тренировкам и правильному питанию с дефицитом калорий, чтобы похудеть, улучшить свое тело и состояние здоровья. В такой ситуации нет ничего хуже, чем встать на весы и увидеть увеличение веса.

Первая реакция в такой ситуации может быть удручающей, но на самом деле это часто является хорошим знаком.

Мы разобрались, почему вес не уходит при дефиците калорий и спорте.

Главные причины почему вес не уходит

Так бывает, когда благодаря своим усилиям вы активно набираете мышечную массу. Присмотритесь: в таких случаях обычно вес не уходит, а объемы уменьшаются. Хотя цифры на весах не радуют, тело выглядит гораздо привлекательнее.

Как известно, тело состоит из воды, мышечной массы и жира. Последний обеспечивает теплоизоляцию, запасает энергию и защищает внутренние органы. Небольшое количество жира необходимо организму, особенно, если он женский. Прекрасной половине человечества он нужен для поддержания здорового гормонального фона и репродуктивной функции, о чем говорят проведенные исследования.

В то же время мышцы обеспечивают равновесие и подвижность тела. С годами их масса уменьшается. Сохранение мышц - один из лучших способов поддержать здоровье даже в пожилом возрасте.

Килограмм мышц и килограмм жира весят одинаково, но у них совершенно разный объем. Жир занимает много места под кожей, тогда как мышцы - плотные и компактные. При активных тренировках жир сжигается, а мышцы - наращиваются. Вес может увеличиться, но при этом тело станет рельефнее.

Стоит отметить, что в состоянии покоя мышцы сжигают больше калорий, что улучшает общий метаболизм. Чем больше у вас их будет, тем больше энергии вашему организму нужно.

Есть и другие причины, почему не уходит вес при диете и тренировках. Например, это может происходить из-за задержки жидкости, вызванной физическими упражнениями. Когда человек переходит на новую программу тренировок или увеличивает нагрузку, может произойти временное повреждение мышц. Это приводит к боли, отекам и воспалению, ведь организм пытается восстановиться.

Отек возникает в течение нескольких часов после тренировки и на 4-10 день достигает пика. Воспалительный процесс временно увеличит вес.

Во время тренировок человек больше потеет, из-за чего увеличивается жажда. Употребление большого количества воды способно привести к временному набору воды. При этом два стакана воды эквивалентны 450 граммам дополнительного веса. Для точного результата лучше взвешиваться утром после похода в уборную, но до первого стакана воды и завтрака.

Поскольку во время тренировки уходит не только жидкость, но и электролиты, их нужно тоже восполнять. Это можно сделать с помощью специальных напитков, соленых орехов и добавления соли в пищу. Дополнительный натрий в рационе способен задерживать жидкость в организме.

Последний пункт касается увеличения аппетита. Повышенная активность усиливает чувство голода. Чтобы предотвратить переедание, необходимо иметь под рукой здоровые перекусы. Сбалансированное питание включает сложные углеводы, белки и жиры. Если не позаботиться о здоровой еде, на весах будет плюс.

