Если вы следите за своей фигурой, то вам обязательно необходимо знать, когда нельзя есть фрукты.
Вообще, есть золотое правило для сбережения фигуры - диетологи советуют не есть за три-четыре часа до отхода ко сну. Да, время последнего приема пищи стоит рассчитывать именно исходя от того, когда вы планируете ложиться спать, а не придерживаться правила: "Я не ем после 18".
Ранее мы говорили о том, какие продукты нельзя мыть перед приготовлением.
Фрукты на ночь - польза или вред от продукта
Украинский диетолог Светлана Фус предупреждала, что большинство фруктов содержат много глюкозы, а ее избыток в организме приводит к появлению лишнего жира.
Эксперт подчеркивала, что фрукты - это еда, которая необходима организму в первой половине дня.
Если раз съесть вечером какой-то фрукт, конечно же, вы не потолстеете. Вред себе можно нанести, если вечером регулярно есть десерты из фруктов.
С тем, почему нельзя есть фрукты вечером, разобрались, а теперь необходимо запомнить их дневную норму - по одним данным, это 200 граммов, а по другим - не более 300 г.
Фус советовала не есть много фруктов или ягод после основного приема пищи.
"Процессы брожения происходят из-за того, что человек покушал нормальную еду, а потом съел килограмм черешни. Так вот из этой черешни поступит огромное количество фруктозы, и вот эта фруктоза, она в организме переваривается, когда ее много поступает, с выделением газа, и это не процессы брожения, это просто большое количество фруктозы", - предупреждала она.
Нужно ли есть фрукты каждый день - это стоит знать
В фруктах содержатся компоненты, которые необходимы для нормальной работы нашего организма, в частности:
- органические кислоты;
- углеводы, которые легко усваиваются;
- биологически активные вещества, которые имеют, в том числе антиоксидантное действие;
- фитоэстрогены, флавоноиды, минералы и разные витамины;
- являются источником клетчатки.
Главный минус фруктов заключается в том, что в них много простых сахаров, в том числе фруктозы, которая является простым углеводом. Именно избыток простых углеводов - главная причина набора лишнего веса.