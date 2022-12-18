Если хотите сохранить фигуру, то точно нужно знать, за сколько часов до сна можно есть фрукты.

Если вы следите за своей фигурой, то вам обязательно необходимо знать, когда нельзя есть фрукты.

Вообще, есть золотое правило для сбережения фигуры - диетологи советуют не есть за три-четыре часа до отхода ко сну. Да, время последнего приема пищи стоит рассчитывать именно исходя от того, когда вы планируете ложиться спать, а не придерживаться правила: "Я не ем после 18".

Ранее мы говорили о том, какие продукты нельзя мыть перед приготовлением.

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Фрукты на ночь - польза или вред от продукта

Украинский диетолог Светлана Фус предупреждала, что большинство фруктов содержат много глюкозы, а ее избыток в организме приводит к появлению лишнего жира.

Эксперт подчеркивала, что фрукты - это еда, которая необходима организму в первой половине дня.

Если раз съесть вечером какой-то фрукт, конечно же, вы не потолстеете. Вред себе можно нанести, если вечером регулярно есть десерты из фруктов.

С тем, почему нельзя есть фрукты вечером, разобрались, а теперь необходимо запомнить их дневную норму - по одним данным, это 200 граммов, а по другим - не более 300 г.

Фус советовала не есть много фруктов или ягод после основного приема пищи.

"Процессы брожения происходят из-за того, что человек покушал нормальную еду, а потом съел килограмм черешни. Так вот из этой черешни поступит огромное количество фруктозы, и вот эта фруктоза, она в организме переваривается, когда ее много поступает, с выделением газа, и это не процессы брожения, это просто большое количество фруктозы", - предупреждала она.

Нужно ли есть фрукты каждый день - это стоит знать

В фруктах содержатся компоненты, которые необходимы для нормальной работы нашего организма, в частности:

органические кислоты;

углеводы, которые легко усваиваются;

биологически активные вещества, которые имеют, в том числе антиоксидантное действие;

фитоэстрогены, флавоноиды, минералы и разные витамины;

являются источником клетчатки.

Главный минус фруктов заключается в том, что в них много простых сахаров, в том числе фруктозы, которая является простым углеводом. Именно избыток простых углеводов - главная причина набора лишнего веса.

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