Диетологи советуют этот богатый белком перекус, когда поздно вечером наступает чувство голода.

Наука установила, что не обязательно избегать перекусов на ночь и этот совет актуален даже для тех, кто стремится похудеть.

Чтобы перекусить поздно вечером, не обязательно брать чипсы или печенье. По словам диетолога Николь Родригес, употребление острой, жирной или жареной пищи может вызвать расстройство желудка, а продукты с большим количеством добавленного сахара могут вызвать скачки уровня глюкозы в крови, пишет Еatingwell. И то, и другое может нарушить сон, а это может повлиять на аппетит и затруднить потерю веса.

Видео дня

Когда дело доходит до позднего перекуса, нужно учитывать два питательных вещества: белок и клетчатка, сказала диетолог Лорен Харрис-Пинкус. По ее словам, они обеспечивают сытость. "Соблюдение этих вариантов поможет поддерживать уровень сахара в крови более стабильным и даст возможность максимизировать потребление питательных веществ в течение дня", - объяснила она.

Также диетологи рекомендуют потреблять примерно 200 калорий на один перекус, в зависимости от личных энергетических потребностей, чтобы не переедать перед сном.

Лучший поздний перекус для похудения

Творог - лучший поздний перекус для похудения, который рекомендуют диетологи. "Творог и фрукты - это удивительная и вкусная закуска поздним вечером. Медленно усваиваемый белок, клетчатка из фруктов и ненасыщенные жиры из орехов - это потрясающая комбинация, которая помогает сбалансировать уровень сахара в крови, питает мышцы во время сна и обеспечивает заряд антиоксидантов", - прокомментировала Харрис-Пинкус.

"Молочные продукты - отличный способ увеличить потребление триптофана. Триптофан - это аминокислота, которая играет важную роль в выработке серотонина и мелатонина, регулирующего сон. Согласно недавнему обзору, благодаря этой и другим аминокислотам, содержащимся в молочных продуктах, такие продукты, как творог, могут способствовать поддержанию качества сна", - объяснила Родригес.

Исследования показывают, что употребление молочных продуктов может помочь в потере веса и сохранении мышечной массы при ограничении калорий. Также подтверждено, что диеты с высоким содержанием белка могут помочь в регулировании аппетита и веса.

Другие новости о похудении

В соцсетях можно встретить много советов относительно того, как правильно худеть. Однако самым главным аспектом в этом вопросе является белок, ведь он является важным компонентом в рационе человека. Поэтому здесь стоит подумать о рыбе. "Рыба является прекрасным источником пищевого белка", - заверила диетолог Лена Бакович. По ее словам, если в течение дня употреблять достаточное количество белка, то это поможет предотвратить переедание и вы будете чувствовать себя сытыми и довольными.

Вас также могут заинтересовать новости: