Даже при постоянном дефиците калорий организм может реагировать не так, как ожидалось. Диетологи объяснили, что может происходить.

Хотя классический принцип "потребляемые калории против расходуемых" вписывается в схему успешного похудения, он не учитывает, насколько адаптивен человеческий организм.

Такие факторы, как метаболические изменения, гормональный фон и сон, играют главную роль в том, как организм перерабатывает энергию, пишет Eatingwell. Диетологи назвали некоторые из распространенных причин, по которым процесс похудения может остановиться, а также предлагают действенные стратегии для поддержания здорового и устойчивого прогресса в снижении веса.

1. На самом деле у вас может не быть дефицита калорий

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Исследования показали, что оценка потребления калорий часто занижена на 20% особенно среди худеющих. Диетолог Кейтлин Хиппли отметила, что люди часто занижают потребление и переоценивают расход.

2. Ваш метаболизм мог подстроиться

Когда вы питаетесь с дефицитом калорий в течение длительного времени, организм может реагировать экономией энергии. Диетолог Карлос Фрагозо объяснил, что этот процесс, известный как метаболическая адаптация, происходит, когда организм снижает расход энергии, чтобы защититься от дефицита.

"То, что когда-то было дефицитом, теперь может стать вашим новым уровнем поддержания", - отметил он.

Это говорит о том, что организм может защищаться от дальнейшей потери жира, становясь более энергоэффективным.

3. Возможно, вы плохо спите

Сон легко упустить из виду при похудении, но он играет важнейшую роль в регуляции гормонов, влияющих на аппетит и обмен веществ.

"Сон - это время, когда ваш организм восстанавливается. Без него сигналы аппетита сбиваются", - сказала диетолог Саманта ДеВито.

Плохой сон может привести к повышению уровня грелина (гормона, стимулирующего голод) и снижению уровня лептина (гормона, сигнализирующего о сытости).

Этот гормональный сдвиг может привести к усилению тяги к еде, потреблению больших порций и уменьшению чувства удовлетворения после еды, что затрудняет поддержание постоянного дефицита калорий.

4. Вы потребляете недостаточно белка

При слишком низком потреблении белка потеря веса часто сопровождается потерей мышечной массы, что со временем может снизить базовый уровень сжигаемых калорий, объяснила ДеВито. Снижение мышечной массы может затруднить дальнейшее снижение веса и увеличить вероятность его повторного набора.

5. Вы не учитываете гормональное здоровье

Даже если вам успешно удается поддерживать дефицит калорий, гормональный дисбаланс может повлиять на реакцию организма на этот дефицит. Повышенный уровень инсулина способствует накоплению жира и ухудшает его окисление, затрудняя сжигание организмом жира в качестве топлива.

"Инсулинорезистентность может блокировать сжигание жира и способствовать набору веса, даже у людей, которые правильно питаются", - объяснила Хиппли. При наличии этих состояний простого сокращения потребления пищи может быть недостаточно для поддержания потери жира.

Советы для здорового похудения

Ешьте родукты с высоким содержанием клетчатки, такие как овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые. Они способствуют насыщению без лишних калорий.

Избегайте экстремальных ограничений, поскольку они могут привести к циклам переедания-ограничения, метаболической адаптации и гормональным сбоям, что может затруднить похудение.

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