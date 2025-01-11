Эти разнообразные закуски для похудения с высоким содержанием клетчатки и низкой калорийностью не заставят вас чувствовать себя обделенными.

При похудении нужно сосредоточиться на закусках с высоким содержанием питательных веществ, клетчатки и белка, но при этом низкокалорийных.

Такое сочетание помогает чувствовать себя сытым и довольным, что упрощает поддержание здорового дефицита калорий и достижение целей по похудению, пишет в статье для Eatthis диетолог с 15-летним стажем Мелисса Рифкин.

Она отметила, что если ваша цель - похудеть, также полезно ограничить добавленный сахар и пустые калории. Она объяснила, что продукты и напитки с высоким содержанием добавленного сахара или насыщенных жиров не только дают пустые калории, но также могут замедлить потерю веса и способствовать накоплению жира в организме.

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Чтобы помочь вам оставаться на диете и при этом чувствовать себя сытым, диетолог выделила 13 лучших закусок для здорового похудения.

Яблоко с ореховым маслом

Морковь и хумус

Сырные нити

Вяленая говядина

Йогурт с малиной

Попкорн

Сваренные вкрутую яйца

Стручки эдамаме

Орехи

Смузи

Рисовые лепешки с авокадо

Индейка

Жареный нут

Яблоко с ореховым маслом

Обеспечивает клетчаткой и множеством витаминов и минералов. Одно среднее яблоко содержит около 4 граммов клетчатки. Яблоко само по себе является хорошим вариантом для перекуса, но в сочетании с ореховым маслом еще более полезно для похудения. Полезные жиры, белки и клетчатка в ореховом масле, таком как арахисовое и миндальное, делают его еще более сытным перекусом.

Морковь и хумус

Вы получите сытную клетчатку и белок еще до того, как добавите овощи. Добавление морковных палочек или любых других некрахмалистых овощей увеличит количество клетчатки. Хруст сырых овощей сытный, а в сочетании с хумусом вы получаете сытную закуску, наполненную вкусом и полезными жирами.

Сырные нити

Являются хорошей закуской для похудения. В одной сырной полоске моцареллы частичного обезжиривания содержится менее 100 калорий и 6 граммов белка. Несмотря на то, что вы не получите клетчатки из сыра, белка достаточно, чтобы сделать сытный перекус. И, всего 80 калорий, у вас есть возможность сочетать сыр с другой низкокалорийной пищей.

Вяленая говядина

Отличная закуска для похудения из-за высокого содержания белка и относительно низкого количества калорий и жира. Большинство версий также содержат мало углеводов, что делает ее отличной для тех, кто заинтересован в низкоуглеводной диете.

Вяленая говядина может содержать много натрия, поэтому сравните бренды и ищите варианты с содержанием натрия менее 500 мг на порцию.

Йогурт с малиной

Обеспечивает важными микроэлементами, такими как кальций. Лучшими вариантами для снижения веса будут неароматизированные и без добавления сахара. Сочетание белка из йогурта и богатой клетчаткой малины делает перекус сытным. Обезжиренный йогурт с ягодами может легко обеспечить более 10 граммов белка при менее чем 150 калориях.

Попкорн

Он считается цельным зерном, и если его не облить маслом, он станет отличным перекусом для похудения. Одна чашка попкорна содержит всего 30 калорий и обеспечивает один грамм клетчатки. Это означает, что вы можете съесть три чашки попкорна менее чем за 100 калорий. Попкорн обеспечивает низкое количество калорий, давая вам большой объем пищи. Вместо того, чтобы использовать масло для попкорна, попробуйте посыпать его тертым пармезаном или приправами для попкорна, чтобы усилить вкус и получить немного калорий.

Яйца вкрутую

Одно яйцо обеспечивает около 70 калорий и 6 граммов белка. Вы не получите клетчатки из яиц, но содержание белка достаточно, чтобы сделать его сытным перекусом для похудения. Яйца также содержат необходимые микроэлементы, такие как холин и витамин D.

Стручки эдамаме

Это тличный способ увеличить количество белка и клетчатки. Если вы дома, вы можете отварить стручки эдамаме и обмакнуть их в соевый соус, чтобы получить закуску, которая содержит 9 граммов белка и 4 грамма клетчатки на полстакана. Если вы не дома, то жареные эдамаме могут быть лучшим вариантом.

Орехи

Все виды содержат полезные жиры, белки и клетчатку. Количество каждого питательного вещества немного различается в зависимости от вида, но все орехи являются хорошими вариантами, когда дело доходит до закусок для похудения.

Смузи

Отличный способ добавить продукты и белок в закуску. Используйте воду в качестве жидкости, чтобы избежать пустых калорий от сока, и у вас получится сытная закуска для похудения примерно на 200 калорий. Добавьте овощи, такие как шпинат, капуста и огурец, для дополнительных питательных веществ и вкуса.

Рисовые лепешки с авокадо

Одна большая рисовая лепешка обеспечивает около 30 калорий и является отличным способом насладиться высококалорийными спредами и начинками. В одной рисовой лепешке нет большого количества питательных веществ; однако, если положить сверху половину размятого авокадо, вы можете превратить эту закуску в сбалансированный, сытный вариант. Половина авокадо обеспечивает более 4 граммов клетчатки, что делает ее сытной пищей, идеальной для похудения.

Индейка

Это постное мясо - еще один отличный вариант закуски для похудения. Сверните несколько кусочков отдельно для быстрой закуски с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов или сочетайте с сыром, чтобы создать изысканную закуску менее чем за 100 калорий.

Жареный нут

Он является источником сытной клетчатки и белка.

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