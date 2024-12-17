Плановые проверки аптек возобновятся с 1 января, - Ляшко

Плановые проверки аптечных учреждений будут восстановлены с 1 января 2025 года, они будут касаться и тех аптек, которые работают на территории больниц.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Укринформу.

"До сих пор у нас был мораторий на проведение проверок. Но правительство приняло решение, и с 1 января 2025 года восстанавливаются плановые проверки аптечных учреждений Гослекслужбой. Ранее мы точечно реагировали на обращения граждан о нарушениях в тех или иных аптечных учреждениях. И Гослекслужба имела право проверить аптечное учреждение по согласованию с Минздравом", - рассказал Ляшко.

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Но с 1 января, по его словам, аптеки будут планово будут проверять, и прежде всего плановые проверки будут проводить в аптеках, которые размещены в учреждениях здравоохранения.

Также Ляшко напомнил, что аптечные учреждения, которые работают в больницах, или на территории больниц, обязаны работать по программе "Доступные лекарства" и иметь в своем ассортименте те лекарственные средства, стоимость которых полностью или частично возмещает государство.

"В случае, если в аптечном учреждении при больнице пациенту отказали в отпуске препарата из "Доступных лекарств", он может обратиться на горячую линию НСЗУ по телефону: 16-77. Национальная служба здоровья также передает эту информацию регулятору - Гослекслужбе", - отметил Ляшко.

Он добавил, что в случаях, если в больнице у пациента требуют или предлагают купить лекарственные средства, необходимо прежде всего обратиться к администрации больницы, также можно подать жалобу в Национальную службу здоровья.

"Если медучреждение имеет договор с НСЗУ и работает по пакетам Программы медицинских гарантий, лечение должно полностью компенсироваться средствами Программы медицинских гарантий. Если же человеку говорят, что нужно купить какие-то лекарства, необходимо информировать Национальную службу здоровья", - отметил Ляшко.

Как сообщалось, 13 декабря Кабинет Министров принял решение о расширении программы "Доступные лекарства" на все аптеки, которые работают в государстве.

Напомним, в 2024 году цены на лекарства в Украине выросли на 10,8%. Рост замедлился почти до темпов 2021 года.

Ранее Кабинет Министров одобрил законопроект, который упрощает процедуру регистрации лекарственных средств, закупаемых госпредприятием "Медицинские закупки Украины". Соответствующие изменения планируется внести в закон о лекарственных средствах.

До этого Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно параллельного импорта лекарственных средств)", который позволяет параллельный импорт лекарств с 1 января 2025 года.

Как сообщалось, на период действия военного положения постановлением правительства № 303 от 13 марта 2022 года введен мораторий на проведение мероприятий государственного контроля и государственного рыночного надзора. Было разрешено осуществлять только внеплановые проверки по отдельному решению центральных органов исполнительной власти при наличии определенных оснований.