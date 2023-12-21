Поздний прием пищи может быть связан с изжогой, нарушением сна, проблемами обмена веществ.

Многие из нас после долгого трудового дня хотят вкусно поесть, но, если вы сделаете регулярными перекусы поздно вечером, это может иметь непредвиденные последствия для здоровья.

Согласно недавнему исследованию пищевых привычек, почти 60% взрослых американцев заявили, что для них нормально есть после 9 часов вечера. Человеческое тело научилось перерабатывать питательные вещества в течение дня, а также сохранять энергию ночью, сказала Мари-Пьер Сен-Онж, специалист по питанию и сну из Колумбийского университета. По ее словам, нарушение этого естественного ритма может вызвать проблемы, пишет The New York Times.

Например, несколько исследований показали, что ужин за три часа до сна может усугубить симптомы изжоги или кислотного рефлюкса. А другие исследования показали, что прием пищи за один-три часа до сна приводит к нарушениям сна.

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Однако самое интригующее исследование позднего приема пищи было сосредоточено на его взаимосвязи с массой тела и метаболическим здоровьем, отметил Фрэнк Шир, нейробиолог из Бригама и женской больницы в Бостоне. Он отметил, что те, кто ел прямо перед сном имели избыточный вес или ожирение, по сравнению с теми, кто не ел в это время.

Исследование 2023 года, в котором приняли участие более 850 взрослых в Британии, показало, что те, кто регулярно перекусивали после 21:00, имели более высокие уровни маркера риска диабета, а также более высокие скачки уровня сахара и жиров в крови, чем у тех, кто обычно не перекусывал поздно вечером.

Исследования показывают, что, если возможно, лучше избегать еды за три-четыре часа до ночного сна. Это окажет позитивное влияние на здоровье в долгосрочной перспективе. А также может уменьшить симптомы кислотного рефлюкса, который может мешать сну.

Если вы работаете посменно, прием пищи поздно вечером может оказаться неизбежным, в таком случае, как советуют специалисты, старайтесь есть больше всего между 7:00 и 19:00.

Другие новости о питании

Ученые уже давно предупреждают, что употреблять пищу нужно за несколько часов до отхода ко сну. Однако из-за современного ритма жизни следовать этому совету удается не всегда. Поэтому диетологи назвали топ-5 продуктов для ночного перекуса, которые не навредят.

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