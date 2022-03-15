Первая помощь при огнестрельном ранении может спасти вашу жизнь.

Огнестрельные ранения раньше казались нам далекими и нереальными, но сейчас для многих украинцев это настоящая угроза. Своевременная помощь при таком увечье может спасти жизнь вам или вашим родным.

При любом огнестрельном ранении нужно как можно скорее вызвать скорую помощь. Помните, что внутренние повреждения могут быть очень серьезными, даже если отверстие от пули небольшое.

Первая помощь при огнестрельном ранении

Остановить кровотечение - первая задача при любом огнестрельном ранении. Пострадавшего нужно разместить так, чтобы рана была выше уровня сердца. При ранении руки или ноги конечность надо приподнять, а если пуля попала в бок, то перевернуть раненым боком наверх. Поднимать конечности можно только если у человека нет травм позвоночника.

Для остановки кровотечения рану нужно перевязать тугой повязкой или прижать руками. Сложите ткань в несколько слоев и завяжите на ране. Сдавливайте ранение не меньше 10 минут. Периодически меняйте повязку на чистую.

У раненого может появиться болевой шок. Накройте пострадавшего теплой курткой или одеялом, постарайтесь его успокоить. Постоянно разговаривайте с человеком, чтобы он был в сознании. Если человек потерял сознание и не дышит - делайте искусственное дыхание.

Важно: не пытайтесь вытянуть пулю из тела самостоятельно!

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