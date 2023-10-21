По словам медиков, свиное сердце, которое они пересадили Лоуренсу Фосетту, не показало никаких признаков отторжения.

Месяц назад мир всколыхнула новость о том, что американцу пересадили сердце от свиньи. Житель Мэриленда стал вторым человеком, принявшим участие в подобном эксперименте. И, кажется, эксперимент оказался удачным.

Как сообщает AP, Лоуренсу Фосетту, который умирал от сердечной недостаточности, уже лучше и он делает все для того, чтобы как можно скорее выздороветь.

Отмечается, что мужчина не имел права на традиционную пересадку сердца из-за других проблем со здоровьем. И когда врачи Медицинской школы Университета Мэриленда предложили 58-летнему Лоуренсу экспериментальную операцию, он согласился.

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По информации AP, в прошлом году команда из Мэриленда провела первую в мире трансплантацию сердца от генетически измененной свиньи другому умирающему мужчине. Однако с "новым" сердцем 57-летний Дэвид Беннетт прожил всего два месяца. Впоследствии оказалось, что в сердце свиньи, которое ему пересадили, были обнаружены признаки свиного вируса. Врачи приняли во внимание это и теперь предприняли вторую попытку.

По словам медиков, свиное сердце, которое они пересадили Лоуренсу Фосетту, "не показало никаких признаков отторжения".

"Его сердце делает все самостоятельно", - сказал доктор Мухаммад Мохиуддин, глава отделения сердечной ксенотрансплантации в Мэриленде.

Представитель больницы сообщил, что их пациент уже может стоять, и физиотерапевты помогают ему набраться сил, необходимых для того, чтобы попытаться ходить.

Пересадка сердца свиньи человеку - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что в сентябре 2023 года в США хирурги второй раз в истории медицины пересадили человеку сердце генно-модифицированной свиньи - орган получил 58-летний господин Фосетт. Пенсионер страдает от сердечно-сосудистой недостаточности. Из-за заболевания и сопутствующих ему осложнений он не мог получить орган от человеческого донора.

Напомним, попытки пересадки органов от животного к человеку - так называемые ксенотрансплантации - терпели неудачу на протяжении десятилетий, поскольку иммунная система человека немедленно уничтожала чужеродную ткань. Теперь ученые снова пытаются использовать генетически модифицированных свиней, чтобы сделать их органы более похожими на человеческие.

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