Процесс переохлаждения делает клетки различных тканей тела хрупкими и причиняет боль.

Экстремальные холода являются настоящим вызовом для человеческого организма.

Наше тело использует рецепторы для измерения температуры. Если она падает, организм пытается активизировать метаболизм, чтобы сохранить баланс. Метаболизм согревает тело. В этом процессе важную роль играет кровообращение. Поскольку от холода кровеносные сосуды сужаются, ими начинает перемещаться недостаточное количество крови, пишет "Немецкая волна".

Этот процесс делает клетки различных тканей тела хрупкими и причиняет боль. Сначала холод поражает пальцы рук и ног, нос и уши, а если температура тела продолжает снижаться, то изменениям подвергаются сердце, легкие, мозг и они начинают работать ограниченно.

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Если температура тела опускается на два градуса, наступает переохлаждение. Тогда организм начинает работать еще активнее, чтобы защитить себя, поэтому повышается тонус мышц, и это вызывает дрожь в теле.

Когда температура тела опускается до 32 градусов, то дрожь прекращается и это плохо. Это значит, что в организме просто не осталось энергии - ее не хватает даже для того, чтобы дрожать. В этих условиях мозг и нервные окончания больше не передают сигналы, и человек начинает чувствовать онемение в руках и ногах. В этой фазе боль исчезает, но сам человек уже не в состоянии двигаться и разговаривать.

Когда температура тела опускается ниже 29,5 градуса, головной мозг перестает работать. Человек в таком состоянии теряет сознание. Вместо 60 ударов сердцебиение сократится до 1-2 ударов в минуту. Кровь больше не перекачивается по телу достаточно быстро, что в большинстве случаев приводит к смерти от холода.

Переохлаждение: что делать

В последние дни в Украине царит морозная погода. Поэтому один из рисков, с которыми столкнулись люди – переохлаждение. Оно развивается постепенно и является очень опасным. Как объяснили в Министерстве здравоохранения, есть три степени переохлаждения. Для каждой из них характерны свои признаки.

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