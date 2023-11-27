В Украине существенно ухудшились погодные условия – регионы накрыл настоящий зимний шторм. Один из рисков, с которым столкнулись люди, – переохлаждение. Оно развивается постепенно и является очень опасным.
Как объяснили в Министерстве здравоохранения, есть три степени переохлаждения. Для каждой из них характерны свои признаки.
У людей с первой степенью переохлаждения присутствуют лихорадка, усталость и сонливость, а также слабость. Кроме того, развивается холодовое дрожание мышц и появляется "гусиная кожа".
Во время второй степени переохлаждения холодовая дрожь достигает максимума. Появляется поверхностное охлаждение. Сонливость переходит в расстройство сознания.
К признакам третьей степени переохлаждения относится гипотермия (вам перестает быть холодно). Это состояние очень опасно, потому что переохлаждение может привести к остановке дыхания и сердца. Возможна потеря сознания. Человеку нужна срочная помощь.
Если у вас или у человека рядом есть признаки общего переохлаждения, в Минздраве рекомендуют следовать таким советам:
- прежде чем оказывать помощь убедитесь, что вам, пострадавшему человеку и другим не угрожает опасность. Только тогда можно перейти к следующему шагу;
- переместите человека в теплую комнату;
- успокойте его и объясните свои дальнейшие действия;
- вызовите экстренную медицинскую помощь, следуйте указаниям диспетчера;
- снимите с человека холодную влажную одежду;
- если он в сознании, дайте ему безалкогольные теплые напитки;
- накройте человека термоодеялом/покрывалом;
- обеспечьте ему постоянный надзор до приезда медиков;
- если до приезда врачей состояние человека ухудшается, повторно позвоните диспетчеру экстренной медицинской помощи.
Также по возможности стоит собрать у человека или тех, кто рядом, всю возможную информацию об обстоятельствах получения холодовой травмы. Ее необходимо передать медикам или диспетчеру.
Если до приезда бригады "экстренки" человек с переохлаждением потерял сознание, определите, есть ли у него признаки жизни. Если нет – в Минздраве советуют начать сердечно-легочную реанимацию.
Непогода в Украине
Последние двое суток в Украине бушует мощная непогода. Многие области накрыли снегопады. Едва ли не худшая ситуация сейчас в Одесской области. Трассы там замело – водители оказались заблокированными в своих автомобилях, пришлось привлекать БТРы. Школы перевели на дистанционку.
Но снег – не единственная проблема, из-за ветра упала часть трубы на котельной. Вследствие этого без отопления остались жители одного из четырех районов Одессы.
Уже известно о первых жертвах непогоды. На улицах Одессы обнаружили троих погибших. Одна из версий – что люди погибли от переохлаждения.