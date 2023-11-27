У людей с третьей степенью переохлаждения возникает гипотермия, что может привести к остановке дыхания и сердца, отметили в министерстве.

В Украине существенно ухудшились погодные условия – регионы накрыл настоящий зимний шторм. Один из рисков, с которым столкнулись люди, – переохлаждение. Оно развивается постепенно и является очень опасным.

Как объяснили в Министерстве здравоохранения, есть три степени переохлаждения. Для каждой из них характерны свои признаки.

У людей с первой степенью переохлаждения присутствуют лихорадка, усталость и сонливость, а также слабость. Кроме того, развивается холодовое дрожание мышц и появляется "гусиная кожа".

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Во время второй степени переохлаждения холодовая дрожь достигает максимума. Появляется поверхностное охлаждение. Сонливость переходит в расстройство сознания.

К признакам третьей степени переохлаждения относится гипотермия (вам перестает быть холодно). Это состояние очень опасно, потому что переохлаждение может привести к остановке дыхания и сердца. Возможна потеря сознания. Человеку нужна срочная помощь.

Если у вас или у человека рядом есть признаки общего переохлаждения, в Минздраве рекомендуют следовать таким советам:

прежде чем оказывать помощь убедитесь, что вам, пострадавшему человеку и другим не угрожает опасность. Только тогда можно перейти к следующему шагу;

переместите человека в теплую комнату;

успокойте его и объясните свои дальнейшие действия;

вызовите экстренную медицинскую помощь, следуйте указаниям диспетчера;

снимите с человека холодную влажную одежду;

если он в сознании, дайте ему безалкогольные теплые напитки;

накройте человека термоодеялом/покрывалом;

обеспечьте ему постоянный надзор до приезда медиков;

если до приезда врачей состояние человека ухудшается, повторно позвоните диспетчеру экстренной медицинской помощи.

Также по возможности стоит собрать у человека или тех, кто рядом, всю возможную информацию об обстоятельствах получения холодовой травмы. Ее необходимо передать медикам или диспетчеру.

Если до приезда бригады "экстренки" человек с переохлаждением потерял сознание, определите, есть ли у него признаки жизни. Если нет – в Минздраве советуют начать сердечно-легочную реанимацию.

Непогода в Украине

Последние двое суток в Украине бушует мощная непогода. Многие области накрыли снегопады. Едва ли не худшая ситуация сейчас в Одесской области. Трассы там замело – водители оказались заблокированными в своих автомобилях, пришлось привлекать БТРы. Школы перевели на дистанционку.

Но снег – не единственная проблема, из-за ветра упала часть трубы на котельной. Вследствие этого без отопления остались жители одного из четырех районов Одессы.

Уже известно о первых жертвах непогоды. На улицах Одессы обнаружили троих погибших. Одна из версий – что люди погибли от переохлаждения.

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