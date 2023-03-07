Переход на летнее время в 2023 состоится 26 марта.

Переход на летнее время каждый март связан с серьезными негативными последствиями для здоровья, включая всплеск сердечных приступов и лишение сна подростков. Об этом рассказала профессор неврологии и педиатрии Университета Вандербильта Бет Энн Малоу, передает The Conversation.

Бет Малоу изучала плюсы и минусы перевода часов более пяти лет.

"Мне и многим моим коллегам стало ясно, что переход на летнее время каждую весну влияет на здоровье сразу после перевода часов, а также в течение почти восьми месяцев", - говорит она.

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По словам исследователя, переход на летнее время приводит к тому, что естественный свет появляется на один час позже утром и на один час позже вечером.

Утренний свет необходим для того, чтобы помочь установить естественные ритмы тела: он будит нас и повышает бдительность. Утренний свет также повышает настроение. Хотя точные причины того, почему свет активизирует нас и благотворно влияет на наше настроение, еще не известны, это может быть связано с влиянием света на повышение уровня кортизола - гормона, модулирующего реакцию на стресс.

Самым большим преимуществом перехода на летнее время является то, что оно обеспечивает дополнительный час света вечером для занятий спортом, покупок или еды на улице.

"Однако воздействие света ближе к вечеру в течение почти восьми месяцев в летнее время имеет свою цену. Этот продолжительный вечерний свет задерживает высвобождение мозгом мелатонина, гормона, который способствует сонливости, что, в свою очередь, мешает сну и заставляет нас меньше спать в целом", - рассказала ученый.

Поскольку половое созревание также приводит к высвобождению мелатонина поздно ночью, это означает, что подростки имеют задержку естественного сигнала, который помогает им заснуть, подростки особенно подвержены проблемам со сном из-за продолжительного вечернего света. Этот сдвиг мелатонина во время полового созревания продолжается до 20 лет.

Отмечается, что Американская медицинская ассоциация недавно призвала к постоянному стандартному времени. А в конце 2022 года Мексика ввела постоянное стандартное время, сославшись на преимущества для здоровья, производительности и экономии энергии.

Переход на летнее время 2023 - когда переведут часы в Украине

Переход на летнее время проводят ежегодно в последнее воскресенье марта. В 2023 году это 26 марта. Часы переводят на один час вперед в 4:00.

Переход на зимнее и летнее время дважды в год применяется примерно в 70 странах мира. Украина переводит часы с 1981 года. Среди плюсов перехода на летнее время называют экономию электричества и увеличение длительности светового дня.

Напомним, что в Украине уже несколько раз хотели отменить перевод часов. Но каждый раз Верховная Рада проваливала голосование.

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