В ночь с 27 на 28 марта Украина перейдет на летнее время. Стрелки часов переведут на час вперед в 3:00 утра. Соответственно, из-за перевода часов время на сон сократится на час. Для некоторых людей это довольно болезненный процесс, а так же чревато сменой ритма жизни.
Предлагаем несколько советов, как подготовить организм к новому графику, и пережить переход на летнее время с наименьшими последствиями для здоровья.
- Просыпаться раньше
За несколько дней до перевода стрелок часов врачи рекомендуют начать просыпаться на 15-20 минут раньше, чем обычно. Таким образом организм сможет привыкнуть к новому графику.
- Не переутомляться
Чтобы перевод часов не сказался на здоровье вашего организма,
специалисты советуют избегать чрезмерных физических нагрузок, не задерживаться на работе и, по возможности, больше отдыхать.
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Исследователи выяснили, что в первые дни после перевода стрелок на летнее время количество несчастных случаев на производствах возрастает на 5%. Стоит дать организму возможность приспособиться к новому распорядку дня. В особенности это актуально для пожилых людей и тех, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Риск инсультов после перехода на летнее время возрастает на 8%.
- Не нервничать
Успокаивающая музыка, травяные чаи и прогулки на свежем воздухе помогают снизить уровень стресса в организме. Так, чем меньше вы будете нервничать, тем проще будет адаптироваться к летнему времени. Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября.
- Свежий воздух
Свежий воздух и регулярные прогулки должны быть неотъемлемой частью здорового образа жизни каждого человека. В условиях, когда возможность выходить из дома ограничена, почаще проветривайте, благо, на улице уже достаточно тепло. Это полезно вне зависимости от того, грядет ли переход на летнее время или человек вообще живет в стране, где стрелки часов никогда не переводят (а есть и такие страны).
Однако когда впереди — смена режима дня, найдите возможность для пеших прогулок. В идеале, это стоит сделать за неделю до перевода стрелок на летнее время. Если нет возможности для прогулки, проветрите и 2−3 раза в день проделайте 15−30-минутную гимнастику.
- Внимание к еде
Постарайтесь не усугублять стресс, который вызывает в организме переход на летнее время, дополнительным стрессом от неправильного питания. Стоит исключить жирную и острую пищу, есть поменьше сладкого. Поскольку после зимы натуральные овощи с витаминами не сыскать, логично начать принимать витамины в таблетках.
- Не садитесь за руль
Вышеупомянутая рекомендация о пеших прогулках отлично сочетается и с рекомендацией не садиться за руль в первые дни после перевода часов на летнее время. Нарушение режима, нехватка сна могут спровоцировать состояние, в котором лучше не управлять машиной. Согласно статистике, в первые дни после перевода часов количество ДТП на дорогах возрастает.
- Откажитесь от кофе и алкоголя
Медики также рекомендуют в первые дни после перехода на летнее время отказаться от кофе и алкогольных напитков. Они могут негативно влиять на нервную систему и усугубить стресс от смены распорядка дня.
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