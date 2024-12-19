Литохолевая кислота усиливает регенерацию мышц, увеличивает силу хвата и беговую производительность

Китайские ученые узнали, что тип желчи, вырабатываемой печенью, имеет схожие эффекты с общепринятым методом ограничения калорийности для содействия долголетию.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые оценили эффекты литохолевой кислоты (LCA) на генетически модифицированных мышах с человеческими тканями и сравнили их с ограничением калорийности.

Они выяснили, что LCA, которая естественным образом вырабатывается печенью, может усиливать регенерацию мышц и повышать силу хвата и беговую способность.

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Как пишет The Independent, предыдущие исследования показали, что млекопитающие накапливают LCA во время ограничения калорийности, и она активирует ключевую молекулу, участвующую в метаболизме, называемую AMP-активируемой протеинкиназой (AMPK).

AMPK, которая активируется при падении уровня глюкозы, играет ключевую роль в старении, поскольку она регулирует такие процессы, как воспаление и дегенерация нервов.

В экспериментах на плодовых мушках и нематоде ученые обнаружили, что LCA активирует AMPK и вызывает антивозрастные эффекты аналогично ограничению калорийности. Поскольку эти животные не синтезируют LCA естественным образом, исследование показывает, что они получают эффекты LCA после введения.

Лишение животных способности вырабатывать AMPK привело к потере эффектов LCA при его введении, что подтверждает, что печеночная кислота действовала "AMPK-зависимым образом".

Ученые взяли сыворотку крови у мышей, которые подвергались ограничению калорий в течение четырех месяцев, и ввели ее грызунам, питавшимся нормальной пищей. Они увидели, что инъекционная сыворотка привела к активации AMPK в печени и мышцах мышей.

Ученые заметили, что введение LCA увеличило среднюю продолжительность жизни нематод с 22 до 27 дней, а мух - на четыре-пять дней.

"Введение только одного активированного метаболита LCA может оказывать антивозрастное действие", - заключили ученые.

В дальнейших исследованиях они надеются решить проблемы применения результатов к людям разных возрастных групп и определить соответствующую дозировку печеночной кислоты. Ведущий автор исследования Линь Шэнцай из Университета Сямыня рассказал:

"Люди давно искали эликсир долголетия. LCA - это одна из возможностей, поскольку она представляет собой одну молекулу в крови людей, практикующих ограничение калорий, и активирует AMPK, которая, в свою очередь, дополнительно вызывает изменения метаболитов в крови".

Новости об изучении долголетия

Международная группа ученых картировала геном гренландской акулы в рамках продолжающихся усилий по продлению человеческой жизни.

В новом исследовании они изучили один из немногих видов, которые живут дольше людей, учитывая наш тип телосложения: гренландскую акулу из Северной Атлантики и Северного Ледовитого океана.

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