Из-за войны в Украине все украинцы живут в постоянном стрессе и тревоге. Из-за сильных нервных переживаний у украинцев могут появляться такие заболевания, как посттравматическое стрессовое расстройство и панические атаки.
УНИАН расскажет, как распознать паническую атаку. А о необычном методе остановить такую атаку рассказали в МОЗ Украины.
Паническая атака: виды и симптомы
Паническая атака (ПА) - это необоснованный и резкий приступ сильнейшего страха и тревоги, сопровождаемый другими мучительными симптомами. Обычно ПА длится недолго.
Панические атаки могут ситуационными или спонтанными. Ситуационные ПА возникают в определенной ситуации, которая вызывает страх у человека или ассоциируется с тяжелыми воспоминаниями. Например, человек, который пережил войну, может испытать паническую атаку от звука салютов. Спонтанная ПА случается без причины и даже во сне.
Симптомы панической атаки могут быть следующими:
- сильная паника и тревога без обоснованных причин;
- непроизвольное напряжение мышц;
- острое чувство нехватки воздуха;
- ускоренное сердцебиение;
- покалывание и озноб, сильная дрожь;
- потливость;
- головокружение и ощущение раскачивания тела;
- спазмы в животе;
- подавленное состояние, ощущение беспомощности.
Как справиться с панической атакой
При возникновении панической атаки нужно обязательно обратиться к врачу - неврологу, психиатру или психотерапевту. Не пускайте заболевание на самотек, ведь оно причиняет сильные страдания и может быть опасным для жизни, например, если ПА случится за рулем машины. Панические атаки успешно лечатся медикаментозным путем.
Если паническая атака возникла неожиданно, нужно принять комфортную позу и сосредоточиться на глубоком дыхании. Сделайте 10-15 глубоких вдохов и выдохов. Лягте в кровать, отложите все дела и займитесь тем, что вам нравится или успокаивает.
Паническую атаку можно попробовать остановить с помощью техники "5-4-3-2-1".
Сначала посмотрите перед собой и назовите первые 5 вещей, которые вы увидели: руки, пол, машины, землю и т.д.
Затем назовите 4 вещи, которые вы можете сейчас почувствовать наощупь - к примеру, мягкий диван, холодный пол, теплая одежда.
Озвучьте 3 звука, которые вы сейчас слышите - шелест листьев, разговоры прохожих, звук телевизора и т.д.
Назовите 2 запаха, которые вы ощущаете, например, запах вашего шампуня или аромат кофе.
И последнее - назовите 1 любой вкус, который вы помните.
Это упражнение поможет вам отвлечься и быстрее прийти в себя.
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