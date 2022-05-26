Панические атаки могут чаще появляться у украинцев из-за пережитой войны.

Из-за войны в Украине все украинцы живут в постоянном стрессе и тревоге. Из-за сильных нервных переживаний у украинцев могут появляться такие заболевания, как посттравматическое стрессовое расстройство и панические атаки.

УНИАН расскажет, как распознать паническую атаку. А о необычном методе остановить такую атаку рассказали в МОЗ Украины.

Паническая атака: виды и симптомы

Паническая атака (ПА) - это необоснованный и резкий приступ сильнейшего страха и тревоги, сопровождаемый другими мучительными симптомами. Обычно ПА длится недолго.

Панические атаки могут ситуационными или спонтанными. Ситуационные ПА возникают в определенной ситуации, которая вызывает страх у человека или ассоциируется с тяжелыми воспоминаниями. Например, человек, который пережил войну, может испытать паническую атаку от звука салютов. Спонтанная ПА случается без причины и даже во сне.

Симптомы панической атаки могут быть следующими:

сильная паника и тревога без обоснованных причин;

непроизвольное напряжение мышц;

острое чувство нехватки воздуха;

ускоренное сердцебиение;

покалывание и озноб, сильная дрожь;

потливость;

головокружение и ощущение раскачивания тела;

спазмы в животе;

подавленное состояние, ощущение беспомощности.

Как справиться с панической атакой

При возникновении панической атаки нужно обязательно обратиться к врачу - неврологу, психиатру или психотерапевту. Не пускайте заболевание на самотек, ведь оно причиняет сильные страдания и может быть опасным для жизни, например, если ПА случится за рулем машины. Панические атаки успешно лечатся медикаментозным путем.

Если паническая атака возникла неожиданно, нужно принять комфортную позу и сосредоточиться на глубоком дыхании. Сделайте 10-15 глубоких вдохов и выдохов. Лягте в кровать, отложите все дела и займитесь тем, что вам нравится или успокаивает.

Паническую атаку можно попробовать остановить с помощью техники "5-4-3-2-1".

Сначала посмотрите перед собой и назовите первые 5 вещей, которые вы увидели: руки, пол, машины, землю и т.д. Затем назовите 4 вещи, которые вы можете сейчас почувствовать наощупь - к примеру, мягкий диван, холодный пол, теплая одежда. Озвучьте 3 звука, которые вы сейчас слышите - шелест листьев, разговоры прохожих, звук телевизора и т.д. Назовите 2 запаха, которые вы ощущаете, например, запах вашего шампуня или аромат кофе. И последнее - назовите 1 любой вкус, который вы помните.

Это упражнение поможет вам отвлечься и быстрее прийти в себя.

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