Две глупые ошибки едва не стоили жизни сестрам-близняшкам.

На Львовщине 13-летние сестры-двойняшки облысели из-за передозировки витамином А. Чтобы стабилизировать состояние детей, потребовалось стационарное лечение, сообщает Западноукраинский специализированный детский медицинский центр.

"В детское отделение больницы обратились с необычной проблемой. У обеих девочек внезапно выпали все волосы, а кожа на лице и теле шелушилась и отслаивалась пластами. Выяснилось, что причиной болезненного состояния подростков стал избыток витамина А", – рассказали в больнице.

По словам матери, ее дочери имели избыточный вес и хотели похудеть. После нескольких месяцев диеты девочкам удалось сбросить вес, но при этом они начали страдать от депрессии, которую мать объяснила нехваткой витаминов на фоне похудения.

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Врач назначил детям прием витамина А. Но дальше случились две серьезные ошибки. Сначала мать неверно рассчитала дозу препарата. Затем выяснилось, что витамины очень вкусные, из-за чего девочки всё лето втайне от мамы лакомились витаминами.

"Дети длительно принимали такое количество витамина, которое в 300 раз превышает предельно допустимую суточную дозу для подросткового возраста", – отметили врачи.

Результатом стало сначала шелушение кожи на лице и теле, а затем – выпадение волос вплоть до полного облысения. Также у девочек появились сильные головные боли и боли в конечностях.

Чтобы установить причину резкого ухудшения здоровья у сестричек, врачи сделали множество анализов – в первую очередь на токсичные вещества, поскольку подозревали именно отравление.

"Понимание, что это может быть хронический гипервитаминоз витамина А пришло после тщательного разбора анамнеза. Длительное превышение дозировки повлекло токсичность", – говорят в больнице.

Помимо проблем с кожей и волосами прием чрезмерных доз витамина нарушил работу внутренних органов. Поскольку никакого специфического антидота против такого рода отравления не существует, лечением для девочек стала отмена приема витаминов и просто время, необходимое на восстановление.

"Сейчас у девочек уже начали отрастать волосы. Девочки радуются, а мама еще немного волнуется", – говорят врачи.

Отравления в Украине – последние новости

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