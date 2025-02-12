Речь идет о дистанционном обучении, ограничении количества посетителей в учреждениях и других противоэпидемических мероприятиях.

В пяти областях из-за роста заболеваемости ОРВИ зафиксировано превышение эпидпорога. Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, в этих областях или отдельных населенных пунктах по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применять усиленные противоэпидемические мероприятия - так называемый "локальный карантин". В частности речь идет о дистанционном обучении в отдельных классах, учебных заведениях, ограничении количества посетителей в учреждениях и других противоэпидемических мероприятиях.

Отмечается, что превышение эпидпорога зафиксировано в Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

"В общем, за последнюю неделю в стране заболели 171 068 человек, из них 104 843 - дети. Это на 13% больше, чем неделей ранее, однако такое количество заболевших характерно для середины эпидсезона и не превышает эпидпорога, рассчитанного для Украины на 2024/2025 годы. За последнюю неделю только 3% заболевших из-за осложнений ОРВИ нуждались в госпитализации. А именно 4 687 пациентов, из которых 2 912 - дети. Они получили всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили в ведомстве.

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В Минздраве проинформировали, что сейчас подъем заболеваемости ОРВИ наблюдается из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны.

"Учитывая данные еженедельного мониторинга, прогнозируемо до апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией. С начала циркуляции вирусов гриппа в стране - с января - зарегистрировано 15 летальных случаев в результате осложнений заболевания, по данным медиков умершие не имели профилактических прививок против гриппа", - добавили в министерстве.

В ведомстве отметили, что всего с начала эпидсезона с 30 сентября по 9 февраля ОРВИ, гриппом и COVID-19 в стране переболело 2 262 760 человек, что на 22,8% меньше аналогичного периода эпидсезона 2023-2024 годов. За это время диагностировано 17 380 случаев заболевания COVID-19, из которых 78 случаев - летальные.

COVID-19 в Украине

Как сообщал УНИАН, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что в период военного положения украинцы почти перестали вакцинироваться против COVID-19.

"Количество провакцинированных украинцев остается на очень низком показателе. Если раньше мы имели в месяц по 100, по 150 тысяч вакцинированных украинцев, то по состоянию на сейчас у нас ежемесячное количество вакцинированных украинцев очень редко превышает 5 тысяч. Это если взять лучшие месяцы после объявления военного положения. По меньшей мере 8 млн украинцев сейчас не имеют (никакой, - УНИАН) вакцинации против ковида", - сказал Кузин.

По его информации, пик COVID-19 в Украине был в августе. Доминирующим штаммом этого сезона является "Флирт" ("FLIRT"), который характеризуется более легким течением болезни, но он быстро распространяется. Прогнозируется, что эта волна до конца года будет только уменьшаться.

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