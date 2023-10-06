Там отметили, что рост инфицированных окажет значительную нагрузку на больницы.

В этом десятилетии лихорадка денге станет серьезной угрозой на юге США, юге Европы и в некоторых частях Африки, поскольку глобальное потепление создаст условия для распространения комаров, переносящих эту инфекцию.

Как пишет Reuters, эта болезнь уже давно является бедствием в большей части Азии и Латинской Америки, провоцируя 20 тыс. смертей каждый год. При этом уровень заболеваемости в мире уже вырос в восемь раз за последние 23 года, главным образом из-за изменения климата, а также увеличения перемещения людей и урбанизации.

Не сморя на то, что многие случаи заражения остаются незарегистрированными, в 2022 году в мире было зарегистрировано 4,2 млн случаев, и представители ВОЗ предупредили, что в этом году ожидаются почти рекордные уровни инфицирования.

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В ВОЗ добавили, что в настоящее время самую сильную вспышку за всю историю переживает Бангладеш. Там уже умерли более 1000 пациентов.

"Нам нужно гораздо активнее говорить о денге. Нужно подготовить страны к тому, как они будут справляться с дополнительной нагрузкой, которая возникнет в будущем во многих крупных городах", - сказал агентству Джереми Фаррар, специалист ВОЗ по инфекционным заболеваниям.

Фаррар сказал, что инфекция, скорее всего, "взлетит" и станет эндемической в некоторых частях США, Европы и Африки – во всех регионах, где уже наблюдалась ограниченная местная передача из-за глобального потепления, которое делает среду гостеприимной для комаров, которые ее распространяют. Он предупредил, что это окажет острую нагрузку на больницы во многих странах.

"Клиническая помощь нужна действительно интенсивная, она требует высокого соотношения медсестер и пациентов. Именно это становится большой проблемой в странах Африки", - пояснил он.

Симптомы и лечение лихорадки денге

У большинства людей, заболевших денге, симптомы отсутствуют. Однако, есть и те, кто могут испытывать лихорадку, мышечные спазмы и боли в суставах, настолько сильные, что это известно как "лихорадка перелома костей". В тяжелых случаях – менее 1% – это может привести к летальному исходу.

Специфического лечения лихорадки денге нет, хотя вакцина существует.

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