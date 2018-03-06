По Нигерии распростраяется опаснейшая лихорадка

Лихорадка Ласса - болезнь не новая, но нынешняя вспышка беспрецедентна по своим масштабам и скорости распространения.

C начала года Нигерия охвачена вспышкой лихорадки Ласса. Эта потенциально смертельная болезнь способна вызывать эпидемии, и в настоящее время против нее не существует вакцины.

Лихорадка Ласса - болезнь не новая, но нынешняя вспышка беспрецедентна по своим масштабам и скорости распространения.

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Сотрудники медучреждений работают на пределе возможностей, некоторые из них сами заразились и стали жертвами недуга.

Лихорадка Ласса - это острое и подчас тяжело протекающее вирусное геморрагическое заболевание, которое может поражать различные органы и разрушать кровеносные сосуды.

У большинства зараженных болезнь протекает в легкой форме - лихорадка, головная боль, общая слабость - или же вообще без симптомов.

Но в острых случаях течение болезни может походить на Эболу - другую опасную геморрагическую лихорадку - с кровотечениями из носа, рта и других частей тела.

По статистике, смертельный исход наступает примерно в 1% случаев. Однако при нынешней вспышке в Нигерии смертность, по данным Национального центра по контролю за инфекционными заболеваниями, в подтвержденных и предполагаемых случаях инфицирования достигает 20%.

С января в Нигерии было зафиксировано более 1000 случаев подозрения на лихорадку Ласса, из них 317 подтвержденных.

Согласно приблизительным оценкам, вирус забрал около 90 жизней, однако в действительности это число может быть выше, так как недуг с трудом поддается диагностированию. На ранних стадиях его практически невозможно отличить от малярии и лихорадки денге.

Для женщин, заразившихся на поздних сроках беременности, вероятность потерять ребенка или погибнуть самим составляет 80%.

Поскольку специального анализа на этот вирус не существует, единственной возможностью обнаружить его является исследование крови или образца ткани в одной из немногочисленных специализированных лабораторий.

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Впервые болезнь обнаружили в 1969 году в нигерийском городе Ласса, после того, как вспышка заболевания произошла в местной больнице.

После этого вирус находили в других странах Западной Африки, включая Гану, Мали и Сьерра-Леоне.

Но нынешняя вспышка вызывает особое беспокойство, поскольку количество заболеваний для этого времени года беспрецедентно велико.

Санитарные службы пытаются установить, что послужило причиной эпидемии.