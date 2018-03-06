По Нигерии распростраяется опаснейшая лихорадка
C начала года Нигерия охвачена вспышкой лихорадки Ласса. Эта потенциально смертельная болезнь способна вызывать эпидемии, и в настоящее время против нее не существует вакцины.
Лихорадка Ласса - болезнь не новая, но нынешняя вспышка беспрецедентна по своим масштабам и скорости распространения.
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Сотрудники медучреждений работают на пределе возможностей, некоторые из них сами заразились и стали жертвами недуга.
Лихорадка Ласса - это острое и подчас тяжело протекающее вирусное геморрагическое заболевание, которое может поражать различные органы и разрушать кровеносные сосуды.
У большинства зараженных болезнь протекает в легкой форме - лихорадка, головная боль, общая слабость - или же вообще без симптомов.
Но в острых случаях течение болезни может походить на Эболу - другую опасную геморрагическую лихорадку - с кровотечениями из носа, рта и других частей тела.
По статистике, смертельный исход наступает примерно в 1% случаев. Однако при нынешней вспышке в Нигерии смертность, по данным Национального центра по контролю за инфекционными заболеваниями, в подтвержденных и предполагаемых случаях инфицирования достигает 20%.
С января в Нигерии было зафиксировано более 1000 случаев подозрения на лихорадку Ласса, из них 317 подтвержденных.
Согласно приблизительным оценкам, вирус забрал около 90 жизней, однако в действительности это число может быть выше, так как недуг с трудом поддается диагностированию. На ранних стадиях его практически невозможно отличить от малярии и лихорадки денге.
Для женщин, заразившихся на поздних сроках беременности, вероятность потерять ребенка или погибнуть самим составляет 80%.
Поскольку специального анализа на этот вирус не существует, единственной возможностью обнаружить его является исследование крови или образца ткани в одной из немногочисленных специализированных лабораторий.
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Впервые болезнь обнаружили в 1969 году в нигерийском городе Ласса, после того, как вспышка заболевания произошла в местной больнице.
После этого вирус находили в других странах Западной Африки, включая Гану, Мали и Сьерра-Леоне.
Но нынешняя вспышка вызывает особое беспокойство, поскольку количество заболеваний для этого времени года беспрецедентно велико.
Санитарные службы пытаются установить, что послужило причиной эпидемии.