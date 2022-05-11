По данным ООН, пока подтвержденных признаков применения биологического и токсинного оружия во время ведения военных действий нет.

Организация Объединенных Наций проводит обучение украинских медиков на случай, если российские войска применят химическое или биологическое оружие.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он отметил, что 18 марта обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"В письме сообщил о заявлениях официальных лиц и международных организаций, что существует угроза применения Россией химических или биологических отравляющих веществ против украинцев. Призвал использовать все возможные меры международного влияния, чтобы не допустить применения в Украине запрещенного вооружения", - написал депутат.

Он получил ответ от постоянного координатора ООН в Украине Оснат Лубрани.

"Представитель организации заверил в "солидарности с украинским народом, который страдает от вторжения Российской Федерации, что привело к гибели мирного населения, в том числе детей", - отметил Радуцкий.

Депутат подчеркнул, что вопрос о возможном выбросе химических материалов во время военных действий в Украине обсуждается на самом высоком уровне.

"По данным ООН, пока подтвержденных признаков применения сторонами биологического и токсинного оружия во время ведения военных действий нет. В то же время ООН оказывает помощь Украине, которая понадобится в случае применения запрещенного оружия", - подчеркнул парламентарий.

В частности Межрегиональный научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия и управления ООН по делам разоружения запланировали на май онлайн-тренинги, направленные на усиление готовности украинских муниципальных органов к возможным химическим инцидентам.

Также Всемирная организация здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения Украины доставляет в больницы средства индивидуальной защиты, проведено обучение 1,5 тыс. медиков, а также запланированы практические тематические тренинги для персонала специализированных больниц.

Кроме того, программа ООН по окружающей среде инициировала картографирование и компиляцию экологического ущерба, нанесенного вторжением в Украину, которая также охватывает загрязнение из-за выброса химических материалов. ООН в дальнейшем планирует помогать в решении экологических вопросов.

"ООН назначит сотрудника для координации согласованной реакции агентств, фондов и программ ООН на возможные угрозы по использованию химических и биологических веществ во время войны в Украине", - добавил Радуцкий.

Он поблагодарил ООН за поддержку Украины и за важные шаги, направленные на предотвращение химической атаки, подготовку медиков на случай, если российские войска в очередной раз нарушат международные соглашения и используют запрещенное оружие.

Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщало, что в приграничных с Украиной областях Российской Федерации начали усиленную подготовку к эпидемии холеры, возможны провокации в отношении применение биологического оружия.

Фейки России о "биолаборатории" в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, Российская Федерация продолжает распространять дезинформацию об изготовлении оружия массового уничтожения в Украине.

МИД Украины называло дезинформацией и провокацией заявления РФ о создании биологического оружия в Украине.

Также Министерство здравоохранения Украины опровергало информацию роспропаганды о якобы "экстренной зачистке следов военно-биологической программы, которая финансируется за средства Минобороны США" и "уничтожении особо опасных патогенов". Там объясняли, что на территории нашего государства нет американских лабораторий.

По поводу тех самых биолабораторий РФ даже пыталась организовать срочное заседание Совбеза ООН. Якобы Москва получила "новые документы" в подтверждение своей информации после захвата отдельных территорий Украины.

В середине апреля начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов распространил фейк о том, что американские ученые якобы испытывали опасные биологические препараты на пациентах психиатрической больницы в Харькове.

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