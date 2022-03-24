Оккупанты готовят химические атаки / фото ua.depositphotos.com

Российские оккупационные войска готовят химические атаки в Украине.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

"Каналы РФ ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лаборатории, что якобы создают химическое оружие в Украине. Так враг "обрабатывает" население РФ по факту применения химического оружия "националистами против мирного населения". Подчеркиваем: в Украине отсутствуют такие лаборатории", - отмечается в сообщении.

При этом, в случае химической атаки следует осуществить следующие шаги:

  • Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы.
  • Заклеить щели в окнах бумагой или скотчем.
  • Включить ТВ или радио для получения указаний.
  • Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

Также, в случае эвакуации во время химической атаки:

  • Возьмите аптечку.
  • Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.
  • Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).
  • Оставьте помещение по лестнице.
  • Не касайтесь на улице никаких предметов.

Как писал УНИАН, за день до внеочередного саммита НАТО в Брюсселе несколько источников сообщили, что значительное количество времени в четверг будет посвящен обсуждению реакции Альянса в том случае, если Владимир Путин применит химическое или биологическое оружие против граждан Украины.

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