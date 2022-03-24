Российские оккупационные войска готовят химические атаки в Украине.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.
"Каналы РФ ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лаборатории, что якобы создают химическое оружие в Украине. Так враг "обрабатывает" население РФ по факту применения химического оружия "националистами против мирного населения". Подчеркиваем: в Украине отсутствуют такие лаборатории", - отмечается в сообщении.
При этом, в случае химической атаки следует осуществить следующие шаги:
- Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы.
- Заклеить щели в окнах бумагой или скотчем.
- Включить ТВ или радио для получения указаний.
- Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.
Также, в случае эвакуации во время химической атаки:
- Возьмите аптечку.
- Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.
- Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).
- Оставьте помещение по лестнице.
- Не касайтесь на улице никаких предметов.
Как писал УНИАН, за день до внеочередного саммита НАТО в Брюсселе несколько источников сообщили, что значительное количество времени в четверг будет посвящен обсуждению реакции Альянса в том случае, если Владимир Путин применит химическое или биологическое оружие против граждан Украины.