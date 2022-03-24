Каналы РФ ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лаборатории, что якобы создают химическое оружие в Украине.

Российские оккупационные войска готовят химические атаки в Украине.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

"Каналы РФ ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лаборатории, что якобы создают химическое оружие в Украине. Так враг "обрабатывает" население РФ по факту применения химического оружия "националистами против мирного населения". Подчеркиваем: в Украине отсутствуют такие лаборатории", - отмечается в сообщении.

При этом, в случае химической атаки следует осуществить следующие шаги:

Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы.

Заклеить щели в окнах бумагой или скотчем.

Включить ТВ или радио для получения указаний.

Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

Также, в случае эвакуации во время химической атаки:

Возьмите аптечку.

Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.

Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).

Оставьте помещение по лестнице.

Не касайтесь на улице никаких предметов.

Как писал УНИАН, за день до внеочередного саммита НАТО в Брюсселе несколько источников сообщили, что значительное количество времени в четверг будет посвящен обсуждению реакции Альянса в том случае, если Владимир Путин применит химическое или биологическое оружие против граждан Украины.

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