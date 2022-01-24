Сейчас в медучреждениях занято 28% коек, выделенных для больных COVID-19.

Штамм "Омикрон" обнаружен уже в 17 областях, но он пока не доминирует в Украине.

Как сообщается на сайте главы государства, об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению COVID-19.

В частности, отмечается, что в Украине третью неделю подряд растет количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, однако благодаря вакцинации течение болезни легче, и сейчас госпитализированы почти вдвое меньше людей по сравнению с пиком заболеваемости осенью 2021 года.

По данным Министерства здравоохранения, за минувшую неделю в стране было зафиксировано 110 тысяч новых больных COVID-19.

"Штамм "Омикрон" обнаружен уже в 17 областях, но он пока не доминирует в Украине", - говорится в сообщении.

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За прошедшую неделю госпитализировано более 15 тыс. человек, что почти на 50% меньше, чем при таком же количестве новых случаев при штамме "Дельта" в прошлом году осенью.

Сейчас в медучреждениях занято 28% коек, выделенных для больных COVID-19.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, уровень госпитализации ниже почти вдвое, в частности, благодаря увеличению количества вакцинированных.

Он добавил, что возобновили работу мобильные бригады в тех территориальных громадах, где привито менее чем 25% жителей.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что для предотвращения распространения в Украине штамма "Омикрон" до июля 2022 года необходимо прививать 70% населения.

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