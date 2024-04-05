Исследователи обнаружили, что женщины с высоким уровнем социальной изоляции, как правило, имеют более высокую жировую массу.

Женщины, которые считают себя одинокими, демонстрируют активность в областях мозга, связанных с тягой и мотивацией к еде.

Новое исследование UCLA Health показало, что такие женщины особенно хотели есть, когда им показывали изображения высококалорийных продуктов, таких как сладкое. Та же группа испытуемых женщин имела нездоровое пищевое поведение и плохое психическое здоровье, пишет Medicalxpress.

"Исследование того, как мозг обрабатывает одиночество и как это связано с ожирением и последствиями для здоровья, не проводилось", - прокомментировал целесообразность исследования ученый и содиректор Центра микробиома Гудмана-Лускина Калифорнийского университета Арпана Гупта.

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Исследователи обнаружили, что у женщин, у которых был более высокий уровень социальной изоляции, как правило, более высокая жировая масса, низкое качество питания, большая тяга к еде, основанная на вознаграждении, и неконтролируемое питание, а также повышенный уровень тревоги и депрессии.

Ученые также выявили, что у группы женщин, которые считали себя одинокими, наблюдалась повышенная активация в областях мозга, связанных с большей тягой к сладкой пище, и снижение активации в области мозга, связанной с самоконтролем пищевого поведения.

"Эти результаты интересны, поскольку доказывают то, что мы интуитивно знаем. Когда люди одиноки, это влияет не только на их поведение и чувства. Они занижают то, что едят, желание есть и свою тягу, особенно к нездоровой пище", - сказал Гупта.

"Если у вас усиливается тяга к пище, вы едите больше и, возможно, испытываете больше беспокойства или депрессии, что может привести к тому, что вы будете есть еще больше", - сказал Сяобэй Чжан, ведущий автор исследования.

"Вместо того, чтобы есть вызывающую привыкание, сладкую и высококалорийную еду, которую вы хотите, лучше попробуйте перейти на здоровую пищу", - посоветовал Гупта.

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В Великобритании ввели ряд запретов на продажу вредных продуктов. В частности, под запрет попала продажа на кассах газировки и снеков, а стеллажи с вредной едой запрещено ставить на входе в магазин или в конце проходов.

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