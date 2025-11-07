Одесситка со слезами рассказала о смерти матери, а в Киеве хирургу вручили подозрение после гибели 28-летней пациентки

В Одессе и Киеве все громче звучат истории о трагедиях, произошедших в частных медицинских клиниках.
После скандала вокруг "Одрекса", где врачам объявили подозрения по делу о смерти пациента, появилась новая история - одесситка со слезами на глазах рассказала о гибели своей матери после лечения в этой клинике.
Женщина эмоционально отреагировала на поведение врача Виталия Русакова, которому ранее было вручено подозрение по статье 140 УК Украины - "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником".
По ее словам, во время судебных заседаний Русаков смеется, фотографируется и демонстрирует браслет на ноге, назначенный судом в качестве меры контроля.
"Он улыбается, пока мы теряем близких. Это кощунство. Это неуважение к каждой семье, которая пережила трагедию из-за этой клиники", - сказала одесситка.
Женщина утверждает, что пострадавших от действий врачей "Одрекса" очень много, но многие боятся говорить. Она просит лишь одного - справедливого расследования и наказания виновных, чтобы в Одессе больше не умирали люди из-за халатности и равнодушия.
Почему до сих пор не отстранено руководство клиники
На фоне общественного возмущения возникает вопрос, почему главный врач и руководство "Одрекса" до сих пор не отстранены от должностей, ведь именно они несут персональную ответственность за организацию медицинского процесса и действия подчиненных.
Юристы подчеркивают, что руководитель обязан обеспечивать контроль соблюдения всех медицинских протоколов и стандартов. Если этого не произошло, ответственность лежит и на нем.
Правозащитники требуют от Министерства здравоохранения и прокуратуры дать правовую оценку действиям администрации клиники и приостановить деятельность врачей, в отношении которых ведется следствие.
Похожие трагедии - теперь и в Киеве
Пока Одесса обсуждает скандал вокруг "Одрекса", аналогичная трагедия произошла в Киеве.
Как сообщила Киевская городская прокуратура, 50-летнему пластическому хирургу объявлено подозрение по статье 140 УК Украины после гибели 28-летней пациентки, которая умерла прямо во время операции по имплантации ягодиц в одной из частных клиник на Подоле.
Следствие установило, что во время хирургического вмешательства у пациентки резко упало артериальное давление и остановилось сердце. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти ее жизнь не удалось.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что во время операции врач использовал раствор Кляйна, в котором вместо разрешенного лидокаина применялся другой препарат - лонгокаин, причем в дозировке, значительно превышавшей допустимую норму.
Кроме того, этот препарат вообще не был внесен в медицинскую документацию, что является грубым нарушением протоколов и стандартов.
Прокуратура сообщила, что эти действия, а также другие нарушения медицинских протоколов стали причиной смерти пациентки.
По данным следствия, хирургу грозит до пяти лет лишения свободы, а также запрет на медицинскую практику сроком до пяти лет.