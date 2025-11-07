Одесситка со слезами рассказала о смерти матери, а в Киеве хирургу вручили подозрение после гибели 28-летней пациентки

В Одессе и Киеве все громче звучат истории о трагедиях, произошедших в частных медицинских клиниках.

После скандала вокруг "Одрекса", где врачам объявили подозрения по делу о смерти пациента, появилась новая история - одесситка со слезами на глазах рассказала о гибели своей матери после лечения в этой клинике.

Женщина эмоционально отреагировала на поведение врача Виталия Русакова, которому ранее было вручено подозрение по статье 140 УК Украины - "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником".

Видео дня

По ее словам, во время судебных заседаний Русаков смеется, фотографируется и демонстрирует браслет на ноге, назначенный судом в качестве меры контроля.

"Он улыбается, пока мы теряем близких. Это кощунство. Это неуважение к каждой семье, которая пережила трагедию из-за этой клиники", - сказала одесситка.

Женщина утверждает, что пострадавших от действий врачей "Одрекса" очень много, но многие боятся говорить. Она просит лишь одного - справедливого расследования и наказания виновных, чтобы в Одессе больше не умирали люди из-за халатности и равнодушия.

Почему до сих пор не отстранено руководство клиники

На фоне общественного возмущения возникает вопрос, почему главный врач и руководство "Одрекса" до сих пор не отстранены от должностей, ведь именно они несут персональную ответственность за организацию медицинского процесса и действия подчиненных.

Юристы подчеркивают, что руководитель обязан обеспечивать контроль соблюдения всех медицинских протоколов и стандартов. Если этого не произошло, ответственность лежит и на нем.

Правозащитники требуют от Министерства здравоохранения и прокуратуры дать правовую оценку действиям администрации клиники и приостановить деятельность врачей, в отношении которых ведется следствие.

Похожие трагедии - теперь и в Киеве

Пока Одесса обсуждает скандал вокруг "Одрекса", аналогичная трагедия произошла в Киеве.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, 50-летнему пластическому хирургу объявлено подозрение по статье 140 УК Украины после гибели 28-летней пациентки, которая умерла прямо во время операции по имплантации ягодиц в одной из частных клиник на Подоле.

Следствие установило, что во время хирургического вмешательства у пациентки резко упало артериальное давление и остановилось сердце. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти ее жизнь не удалось.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что во время операции врач использовал раствор Кляйна, в котором вместо разрешенного лидокаина применялся другой препарат - лонгокаин, причем в дозировке, значительно превышавшей допустимую норму.

Кроме того, этот препарат вообще не был внесен в медицинскую документацию, что является грубым нарушением протоколов и стандартов.

Прокуратура сообщила, что эти действия, а также другие нарушения медицинских протоколов стали причиной смерти пациентки.

По данным следствия, хирургу грозит до пяти лет лишения свободы, а также запрет на медицинскую практику сроком до пяти лет.