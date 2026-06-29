Что произойдет с организмом, если есть овсянку каждый день: результаты двухнедельного эксперимента

Особенно заметным было повышение энергии благодаря употреблению овсяной каши.

Овсянка может стать не просто привычным завтраком, а полезной ежедневной привычкой, которая помогает поддерживать энергию, работу пищеварительной системы и здоровье сердца. Автор статьи в журнале Good Housekeeping Лиза Малкахи провела собственный эксперимент и в течение двух недель ежедневно ела овес, после чего рассказала об изменениях, которые заметила.

Она рассказала, что обычно ест простую овсянку – без сахара, масла или других добавок, но на этот раз ей было интересно придумать разные способы, как употреблять свою ежедневную порцию овса, и еще она хотела посмотреть, как это повлияет на здоровье.

По словам диетолога Доун Джексон Блатнер, овес богат растворимой клетчаткой, которая может снижать уровень холестерина, поддерживать здоровье кишечника и помогать дольше оставаться сытым. А поскольку это цельнозерновой углевод, овес переваривается постепенно, что помогает обеспечивать стабильную, длительную энергию без резких спадов сил.

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Употребление овса также может быть признаком эмоциональной приверженности общему здоровью, пишет автор. Недавнее исследование в Нидерландах, опубликованное на страницах Springer Nature Link, показало: люди, которые едят овес, обычно больше заботятся о своём здоровье и имеют большую мотивацию избегать медицинских проблем.

В каком виде можно есть овсянку

"Я решила в течение 14 дней ежедневно употреблять примерно одну чашку овса в любом полезном виде, который мне хотелось. Сначала я сосредоточилась на завтраках", – рассказала Малкахи.

В первый день она ела обычную овсянку, затем два утра подряд – овсянку с фруктами: в один день с бананом, в следующий – с яблоками и корицей. На четвертый день к простой овсянке добавила немного натурального кленового сиропа, а затем два дня подряд ела холодную овсянку, приготовленную на ночь (overnight oats).

"Первую неделю я завершила полезным перекусом – овсяным батончиком между обедом и ужином", – пишет автор.

По её словам, перед началом эксперимента она знала, что при резком увеличении количества клетчатки могут возникнуть проблемы с пищеварением, например вздутие живота. Именно поэтому Малкахи начала с обычной овсянки, а затем переходила к другим видам овса, к которым организм не был так привычен.

На второй неделе она решила добавить больше разнообразия. В частности, четыре раза ела овсяный пудинг с семенами чиа в вариантах со вкусом кофе, яблока, ванили и черники. На пятый день у неё был перекус в виде нежирного овсяного маффина с отрубями, а завершила она эти две недели двумя днями овсяных хлопьев с отрубями.

Какие изменения произошли

"Главный эффект, который я заметила, когда вошла в свой "овсяной ритм", – это действительно прилив энергии. После трёх дней овсяных завтраков я отправилась на свою обычную прогулку на 4 мили (примерно 6,4 км, – ред.) и заметила, что двигаюсь быстрее и прилагаю меньше усилий", – поделилась впечатлениями автор.

Затем, пишет она, было несколько очень активных дней – много ходьбы, покупок, подъема тяжестей в багажник автомобиля – и ощущалась "значительно большая выносливость, чем обычно".

"На шестой день я снова прошла 4 мили и сократила время на 15 минут, даже не прилагая усилий. Более короткая прогулка на 2 мили позже той же недели также прошла быстрее, и после нее я совсем не чувствовала усталости", – рассказала Малкахи.

Она подчеркнула, что у неё нет серьёзных проблем со здоровьем, поэтому не может сказать, что употребление овсянки каким-то образом изменило пищеварение или снизило кровяное давление.

"Но я ясно почувствовала, что между завтраком и обедом ощущение сытости сохранялось гораздо дольше. Я завтракаю рано, примерно в 5:30 утра, но не чувствовала голода вплоть до обеда, который у меня был в 11:30. Шесть часов сытости – это очень хороший результат!" – отметила автор материала.

Как предположила она, такое длительное чувство сытости может объясняться тем, что овес также является хорошим источником белка – почти таким же, как чашка йогурта.

Преимущества употребления овса

В статье говорится, что овес может быть важным продуктом для профилактики диабета, сердечных проблем и нарушений работы пищеварительной системы.

"Овес является прекрасным источником бета-глюкана – растворимой клетчатки, которая помогает контролировать уровень сахара в крови, снижать уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца", – говорит диетолог Мариса Мур.

В материале приведены 4 способа, которыми овес может положительно влиять на здоровье.

1. Овес защищает сердечно-сосудистую систему

В одном из исследований на животных, опубликованном в журнале Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, канадские ученые обнаружили, что употребление овса защищало систолическую функцию сердца и снижало уровень холестерина.

В другом исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, они установили, что овес снижает кровяное давление и предотвращает нарушения работы сердца. Исследователи считают, что именно белок овса является компонентом, отвечающим за эти положительные эффекты.

2. Овес способствует регулярному пищеварению

Растворимая клетчатка в овсянке удерживает воду в каловых массах, а это означает, что стул становится более мягким, благодаря чему его легче выводить, говорится в статье.

Как отмечается, при этом главное – пить достаточно воды, чтобы клетчатка могла выполнять свою работу.

3. Овсянка поддерживает здоровый микробиом

По словам автора, микробиом кишечника важен для правильного пищеварения, а также может играть роль во многих других аспектах здоровья. Исследования показывают, что бета-глюкан – растворимая клетчатка в овсе – не переваривается в тонком кишечнике и попадает в толстый кишечник, где питает и поддерживает полезный микробиом.

4. Овсянка помогает контролировать вес

Согласно исследованиям, если вы следите за весом, бета-глюкан в овсе может помочь дольше сохранять чувство сытости.

По данным Министерства сельского хозяйства США, одна чашка овсяных хлопьев содержит 320 калорий, 5 г жиров, 54 г общего количества углеводов, 8 г пищевых волокон, 14 г белка.

Безопасно ли есть овсянку каждый день

"Даже хорошего может быть слишком много. Овес полезен, но если есть его в больших количествах без разнообразия, это может вытеснить другие питательные вещества или вызвать вздутие живота из-за большого количества клетчатки. Баланс – это ключевой момент. Сочетайте овес с белком и меняйте виды цельнозерновых продуктов в течение дня", – говорит Блатнер.

Чрезмерное количество овсянки также может вызвать неприятные побочные эффекты.

"Слишком быстрое увеличение количества клетчатки может привести к вздутию живота, газам и другим проблемам с пищеварением", – пояснила Мур.

По словам автора, безопасным вариантом является примерно одна чашка овса в день – именно такое количество не вызвало у нее никаких проблем.

Ранее УНИАН писал о том, как снизить холестерин с помощью овсянки. По словам диетологов, следует выбирать менее обработанные варианты вместо хлопьев быстрого приготовления, а также добавлять в овсянку отруби и другие полезные продукты, такие как ягоды, грецкие орехи, миндаль, молотые семена льна, семена чиа, кусочки яблок, корицу.

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