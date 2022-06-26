Ребенок находится в стабильном состоянии. Ее жизни ничего не угрожает.

Утром 26 июня под вражеский обстрел попал Шевченковский район Киева. Из-под завалов обстрелянного девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку. Сейчас она находится в стабильном состоянии.

Об этом сообщили на Facebook-странице НДСБ "Охматдет".

По словам врачей, ее жизни ничего не угрожает.

"Девочка прибыла в больницу в сознании. Специалисты Охматдета установили у ребенка многочисленные раны, ушибы и ссадины. Девочке была оказана высококвалифицированная медицинская помощь. Ребенка прооперировали, сейчас он находится в стабильном состоянии", - отметили медики.

Ранее дежурный врач-хирург Сергей Никонов сообщал, что у ребенка несколько поверхностных ран шеи, околоушной участка, ушибы туловища, конечностей, лица, ссадины, сотрясение головного мозга, порез слизистой нижней губы.

Ракетный удар по Киеву 26 июня 2022

Как сообщал УНИАН, утром 26 под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. Из-под завалов обстрелянного девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку.

Также спасли ее мать-38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой. Госпитализировали в общем четырех пострадавших.

Еще одна из ракет, выпущенных войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе.

По словам руководителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами Х-101. Это самая точная и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.

Ряд европейских политиков заявили, что это - сигнал для саммита "Большой семерки" (G7) в Замке Ельмау (Бавария, Германия), которая проходит в воскресенье, 26 июня.

По данным ГСЧС, очаги возгорания обстрелянного многоэтажки в Киеве ликвидирован.

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