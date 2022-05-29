Отмечается, что россияне используют такие фейки, чтобы отвлечь внимание от своих преступлений в Украине.

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины опровергли российский фейк о якобы искусственном происхождении обезьяньей оспы.

Об этом сообщается на Facebook- странице ведомства.

"Фейк: новый штамм обезьяньей оспы был создан в биолабораториях США в Нигерии. Опровержение: пропаганда РФ не теряет возможностей обвинить США во всех мировых проблемах. Ранее РФ утверждала, что COVID-19 был создан в украинских лабораториях, спонсируемых США", - говорится в сообщении.

Как отметили в Госспецсвязи, логика пропагандистов заключается в том, что "любая биолаборатория автоматически является военной биолабораторией, а если эта лаборатория имеет спонсорство, поддержку или просто сотрудничает с США, - эта биолаборатория, спонсируемая США".

В ведомстве подчеркнули, что российские пропагандисты создают фейки, чтобы отвлечь внимание от преступлений РФ в Украине.

"Не имеет значения, что эти лаборатории работают над удобрениями, шампунями или антибиотиками, все они являются частью злонамеренного американского заговора. Нет смысла спорить и доказывать что-то людям, которые создают безосновательные и глупые теории заговоров с публично доступной информацией. Россияне используют такие фейки, чтобы отвлечь внимание от своих преступлений в Украине", - отметили Госспецсвязи.

Справка УНИАН. Обезьянья оспа - редкое оспообразное заболевание, которое вызывают вирусы семейства поксвирусов. Инфицирование происходит вследствие прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных лиц или животных. Кроме того, возможным фактором инфицирования также является употребление в пищу мяса инфицированных животных, которое не было термически обработано должным образом.

Заболевание распространяется через диких животных в странах Западной и Центральной Африки.

С начала мая в Европе и некоторых странах за ее пределами зафиксированы вспышки обезьяньей оспы. Среди них - США, Канада, Австралия, Испания, Португалия и Великобритания. В настоящее время в мире зарегистрировано более 170 случаев обезьяньей оспы.

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