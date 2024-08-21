Лихорадка "Оропуш" была выявлена у 19 жителей Европы.

В Европе начал распространяться новый вирус, который провоцирует лихорадку под названием "Оропуш". От нее нет вакцин, а сам вирус называют потенциально смертельным. Рассказываем, насколько он опасен, как можно им заразиться, каковы симптомы и можно ли уберечься.

Ранее мы рассказывали, что в Украине зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса FLiRT.

Что такое лихорадка "Оропуш"

Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний 9 августа 2024 года сообщил, что в 2024 году, с марта по июль, в Испании, Италии и Германии было выявлено 19 случаев лихорадки "Оропуш", вызванной этим вирусом: 12 случаев - в Испании, 5 - в Италии и 2 - в Германии.

Видео дня

Все люди, заболевшие лихорадкой, приехали из Бразилии или с Кубы, где этот вирус "гуляет" с конца 2023 года. В 2024 году в странах Южной Америки - Бразилии, Перу, Боливии, Колумбии и на Кубе - лихорадкой заболело около 8 тыс. человек, больше всего в Бразилии.

Что является возбудителем лихорадки "Оропуш"? Заболевание вызывает вирус, который появился в организме ленивцев и распространяется через укусы мошек и комаров. На самом деле этот вирус известен уже почти 70 лет, им болели и раньше, но только сейчас, в марте и июне 2024 года, было зафиксировано 2 смертельных случая в Бразилии.

Насколько известно, "Оропуш" не передается от человека к человеку, а основной переносчик (мошка Culicoides paraensis) широко распространен в Америке, но отсутствует в Европе. Также у экспертов Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний есть сомнения и по поводу того, смогут ли распространять его европейские насекомые, поэтому риск локально приобретенного заболевания в Европе считают низким.

Лихорадка "Оропуш" - симптомы заболевания

Обычно симптомы появляются на 3-12 день заболевания, но в то же время 40% людей болеют бессимптомно. Через 2-7 дней симптомы уходят, но в 60% случаев могут вернуться спустя несколько дней или даже недель и еще около месяца вызывать слабость и общее недомогание.

Основые симптомы болезни такие:

жар;

сыпь;

головная боль;

боли в мышцах и суставах.

Иногда бывает диарея, тошнота, рвота и проявляется светочувствительность. Насморка, кашля или одышки заболевание не вызывает.

Вирус "Оропуш" - можно ли от него уберечься

От вируса нет вакцин или противовирусных препаратов, поэтому профилатика заболевания очень важна.

Вот что советуют делать сейчас:

пользоваться реппелентами от насекомых - важно сделать так, чтобы насекомые вас не кусали, особенно, если вы находитесь в потенциально опасной зоне, где может распространяться вирус;

использовать противомоскитные сетки с мелкими ячейками, которые не пропускают насекомых;

носить одежду, которая прикрывает ноги и руки.

Также эксперты советуют по возвращению из стран, где есть вирус "Оропуш" в течение 3 недель избегать укусов комаров и мошек - они могут разнести вирус, если он вдруг окажется в организме.

Если у вас появились симптомы, похожие на симптомы "Оропуш", то следует обратиться к врачу.

Вас также могут заинтересовать новости: