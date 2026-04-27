Новый подход к биореструктуризации тканей: роль Petaran POLY PLLA в современных протоколах омоложения

В эстетической медицине происходит настоящая трансформация. Теперь омоложение уже не ограничивается маскировкой возрастных изменений, так как в приоритете сейчас стимуляция собственных ресурсов кожи. Современные протоколы ориентированы на глубинную биореструктуризацию, поэтому врачи ищут препараты с комплексным действием. Одним из них является Petaran POLY PLLA, сочетающий коллагеностимуляцию, регенерацию и биоревитализацию, что позволяет врачу-косметологу комплексно работать с качеством кожи в рамках одной процедуры.

Почему Petaran POLY PLLA топовый препарат среди врачей-косметологов?

Petaran POLY PLLA – это биостимулятор, который активирует физиологические процессы ремоделирования кожи, способствуя постепенному улучшению ее качества. Он имеет тройной эффект – стимулирует синтез коллагена, обеспечивает глубокое увлажнение кожи и поддерживает регенеративные процессы, поэтому все чаще интегрируется в современные протоколы антивозрастного менеджмента.

PLLA: ремоделирование коллагена

PLLA запускает контролируемую воспалительную реакцию, активируя фибробласты и синтез коллагена I типа. Это способствует уплотнению и улучшению эластичности кожи. Микросферы постепенно биодеградируют, оставляя обновленный коллагеновый каркас.

Полинуклеотиды: мощная регенерация

PN стимулируют клеточную репарацию, пролиферацию фибробластов и улучшают увлажнение и эластичность. Визуально это проявляется выравниванием тона, уменьшением тусклости и улучшением текстуры кожи. В сочетании с PLLA полинуклеотиды создают условия для формирования стабильной коллагеновой сети.

Гиалуроновая кислота (ГК): глубокое увлажнение

ГК обеспечивает интенсивное увлажнение, поддерживает гидробаланс кожи и участвует в процессах обновления тканей. Она ускоряет синтез новых коллагеновых волокон, а также создает на поверхности кожи защитный гидролипидный барьер и предохраняет ее от потери влаги. Благодаря этим свойствам гиалуроновая кислота способствует омоложению, повышению тонуса и значительно улучшает качество кожи.

Клинические исследования эффективности Petaran POLY PLLA

Клинические исследования биостимуляторов на основе PLLA и PN продолжаются обычно 3-6 месяцев и оценивают качество кожи, морщины и плотность тканей. Результаты показывают постепенное улучшение эластичности, увлажненности и текстуры кожи, что подтверждается увеличением упругости и уменьшением признаков старения. Такие исследования показывают высокую достоверность и безопасность в клинической практике.

Практическое применение в современных протоколах омоложения

Благодаря комплексному действию Petaran POLY PLLA может интегрироваться в протоколы омоложения как часть комплексной программы, направленной на биореструктуризацию кожи. Уже после одной удается увидеть следующие результаты:

повышение плотности и упругости кожи;

уменьшение выраженности морщин и других возрастных изменений;

частичное восстановление утраченных объемов и гармонизация контуров лица;

умеренный лифтинг эффект и снижение проявлений атонии;

глубокое увлажнение и улучшение тона кожи;

коррекция рубцовых изменений (при индивидуальной оценке).

Как компания Emet способствует системному применению биореструктуризирующих препаратов в Украине

Выход на рынок новых комбинированных биостимуляторов требует не только их официального утверждения, но и активной работы по формированию культуры ответственного и безопасного применения. В Украине эту функцию выполняет компания Emet, являющаяся официальным дистрибьютором косметологических препаратов, в том числе и Petaran POLY PLLA.

Кроме дистрибуции Emet активно занимается образовательной деятельностью, в частности, проводит обучающие программы в рамках Emet Medicine, а также способствует формированию сообщества врачей и косметологов. Благодаря этому новые косметологические препараты становятся частью системных клинических протоколов, основанных на принципах безопасности, предсказуемости результатов и ответственном подходе к подбору терапии.