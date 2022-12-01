Сохранение праздничных традиций даже в такое тяжелое время может оказать позитивное влияние на человека.

В преддверии новогодних праздников украинцы разделились на два лагеря – одни выступают против празднования, а другие считают, что это необходимо. Украинские психологи склоняются к тому, что обе точки зрения имеют право на жизнь – праздновать так же нормально, как и не праздновать

По словам психолога Марины Журбенко, моменты радости дают стимул бороться дальше.

"Радость – одна из базовых эмоций человека, и потребность в его ощущении у нас живет с рождения. С какими бы сложными обстоятельствами ни столкнулся человек с детства, радость — это то, что бессознательно толкает его принимать те решения, которые сохранят его жизнь. Так уж запрограммирован наш мозг, он постоянно нуждается и ищет стимулов, и именно радость является самой приятной и желанной в получении эмоцией", - отметила эксперт.

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При этом Майя Грещук напомнила, что новогодние ритуалы во время войны крайне важны для детей

"Если человек попадает в кризисную ситуацию, травматические события, то в первую очередь его нужно оттуда забрать. И в безопасной ситуации нужно вместе поискать для нее привычные в жизни особенности поведения. Поэтому если вы вместе с детьми это привычное, традиционное подготовка к ритуалу перехода из одного года в другой примените, то мышление ребенка будет только благодарно. Потому что для нее эти приятные опорные схемы жизни будут давать возможность адаптироваться к тому изменчивому, непредсказуемому, но реальному будущему в нашей стране сейчас", - рассказала психолог.

В свою очередь Екатерина Клюшниченко указала, что не праздновать также нормально, чтобы сделать выбор, необходимо прислушаться к себе

"Не обязательно оно (новогоднее настроение - УНИАН) должно быть. Сейчас много горя и боли вокруг каждого из нас. Поэтому силой притягивать чувство праздника не стоит. Думаю, для человека, которого такого праздничного настроения нет, будет лучшим просто позволить себе чувствовать то, что чувствует, прислушиваться к собственным душевным потребностям. Возможно, сейчас внутри много боли, переживаний и страданий. О каком тогда праздновании может идти речь?" - подытожила эксперт.

Новый год-2023 в Украине

В Украине в преддверии новогодних праздников возник конфликт вокруг уместности гуляний. После объявления мэра Киева Виталия Кличко об установке главной елки на Софийской площади столицы появилась петиция с просьбой отказаться от празднования.

В итоге киевские власти все же решили установить новогоднее дерево, но отказались от массовых гулянь. При этом елку украсят энергосберегающими гирляндами, которые будут работать от генератора. Профинансирует главную елку страны представтели бизнеса

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