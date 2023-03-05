Заболели 32 человека, из них 11 госпитализировали.

Во Львове в модульном городке, где проживают внутренне перемещенные лица, зафиксирована вспышка кишечной инфекции.

Об этом сообщила в социальной сети Facebook генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины Наталья Иванченко-Тимко. По ее словам, всего в модульном городке заболели 32 человека, из них 21 ребенок до 17 лет.

Сначала во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали 11 человек, из них 9 детей до 17 лет, с первичным диагнозом "острая кишечная инфекция". "Поступили с жалобами на тошноту, рвоту, повышение температуры тела, частый жидкий стул в состоянии средней тяжести", говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, при активном осмотре медицинскими работниками жителей модульного городка и при сборе эпиданамнеза было выявлено еще 21 больного с легким течением, из них 12 детей до 17 лет.

"Эти больные изолированы и остаются на амбулаторном лечении под наблюдением врачей одной из городских поликлиник г. Львова", - сообщила Иванченко-Тимко.

Она добавила, что сейчас осуществляется комплекс лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий, в частности, проведена дезинфекция помещений в городке.

Как работают городки для ВПЛ

Как известно, весной прошлого года во Львове при поддержке Польши развернули модульные городки, которые стали временным домом для вынужденных переселенцев.

На открытии первого модульного городка, где поселились более двухсот человек, был премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Вас также могут заинтересовать новости: