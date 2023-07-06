Он руководил учреждением 25 лет.

Ректора Львовского национального медуниверситета (ЛНМУ) им. Даниила Галицкого Бориса Зименковского уволили с занимаемой должности.

Как сообщили в Министерстве здравоохранеия, должность исполняющего обязанности ректора занял доцент, доктор медицинских наук по специальности "Хирургия", проректор по научно-педагогической работе Орест Чемерис. "Новому и. о. ректора поручено обеспечить проведение конкурса на замещение вакантной должности ректора ЛНМУ", - говорится в сообщении.

Также Чемериса обязали разработать концепцию развития и запуска больницы на базе ЛНМУ.

Видео дня

На сайте вуза уточняется, что проректор Орест Чемерис будет работать по контракту, который рассчитан на 5 лет.

Скандал вокруг Бориса Зименковского

21 июня студенты ЛНМУ рассказали о сексистских шутках Бориса Зименковского, а врач Роман Штыбель обнародовал фрагменты видео по распределению студентов, где ректор вуза высмеивает фамилию студентки, которая хочет стать хирургом. "Женщина, а хочет резать! Грустное. Я бы такой знать не хотел", – был слышен на видео голос ректора.

В Минздраве отреагировали на это и пообещали кадровые решения. Перед студентами извинились и пообещали, что специальная комиссия Минздрава разберется. Примечательно, что Борис Зименковский занимал должность ректор ЛНМУ с 1998 года. Сейчас ему 83 года.

Вас также могут заинтересовать новости: