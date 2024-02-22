Мужчина прожил с новообразованием 30 лет.

Во Львове 49-летнему Евгению Плеханову медики удалили опухоль величиной с мяч для регби и спасли ногу от ампутации.

Как сообщает Первое медицинское объединение Львова, с новообразованием пациент прожил почти 30 лет.

"Липому - доброкачественное образование, которое развивается из клеток жировой ткани, медики обнаружили, когда ему было 20. Образование еще тогда обросло окружающие ткани верхней внутренней трети бедра – мышцы, нервы и сосуды. Удалить его полностью означало бы провести рискованное для пациента вмешательство: он мог потерять чувствительность всей ноги. Поэтому тогда медики одной из городских больниц удалили лишь часть липомы. А также предупредили юношу, что опухоль может и дальше расти", - говорится в сообщении.

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Последние 15 лет Евгений жил в Италии. Там мужчина работал водителем. И хотя он видел, что опухоль с годами стала больше, из-за малоактивного образа жизни она особо не беспокоила его.

В Украину мужчина вернулся с началом полномасштабной войны. Много волонтерил - доставлял гуманитарную помощь пострадавшим от войны в пункты гуманитарной поддержки и в госпиталя. Постоянно находился в движении. Из-за регулярных нагрузок на ноги, боль в верхней части бедра не проходила и еще и отдавала в пах. Кроме этого, конечность начала неметь. Тогда Евгений обратился за помощью к специалистам больницы святого Луки.

Медики больницы провели пациенту МРТ и выяснили, что липома со времени первого оперативного вмешательства увеличилась почти втрое – до размера 24х13 см. Она проросла в верхней трети бедра между мышцами, сосудами, нервами и сухожилиями в области от паха и до низа. Образование сдавливало сосудисто-нервный пучок и, таким образом, ухудшало кровоток в артериях ноги.

"Чтобы не допустить частичной или даже полной остановки кровотока в конечности, а это грозило бы ампутацией, мы выполнили сложное вмешательство, которое требует высокой точности и отработанных навыков: отделили части опухоли от нервов и артерий, а затем удалили ее полностью без осложнений для пациента", - рассказал хирург Александр Голуб.

На следующий день после операции Евгений начал ходить. Он наконец избавился как от дискомфорта, так и от боли. Мужчина вернулся к своим будничным делам и волонтерству.

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