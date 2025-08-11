В столичном Департаменте здравоохранения говорят, что вспышки болезни пока нет, но констатируют сезонное увеличение заболеваемости коронавирусной болезнью.

Заболеваемость COVID-19 в Киеве растет, граждан призывают вновь носить маски в местах скопления людей. Об этом в эфире Киев24 сказала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

"На сегодня на утро уже 89 пациентов госпитализированы (в столичные стационары), из них 28 детей и 12 беременных. В том числе за сутки поступило 19. Если брать аналогичную информацию за прошлый понедельник - 4 августа, то поступило 9 пациентов за сутки. Поэтому мы констатируем о том, что увеличивается количество госпитализированных, в том числе количество среди них в тяжелом состоянии", - отметила она.

"Это абсолютно сезонно. Перед сентябрем увеличивается количество возвращений миграционных, с мероприятий отдыха, люди приезжают из других стран. И мы не соблюдаем меры безопасности, приоритет у каждого - это война, прилеты и мы забываем о защите от COVID", - прокомментировала Гинзбург рост заболеваемости, в том числе на новый штамм.

Она подчеркнула, что каждый должен сам может себя защитить и минимизировать как инфицирование, так и осложнения от COVID-19. Поэтому нужно в местах скопления людей использовать маски, подчеркнула Гинзбург, отметив, что больного с легкой степенью заболевания трудно идентифицировать, потому что симптомы почти не заметны, но вирус выделяется и инфицирует окружающих. Руководительница департамента подчеркнула:

"Всегда так повторяется. И на то мы департамент здравоохранения - для предупреждения, чтобы минимизировать количество госпитализаций и осложнений... Это не вспышка, это увеличение заболеваемости и мы должны акцентировать внимание наших киевлян. И я не думаю, что это только в Киеве".

В зоне риска, как и обычно, дети, беременные, пожилые люди и люди, которые имеют соматические заболевания, сказала Гинзбург.

COVID в Украине

Как сообщал УНИАН, специалисты констатируют, что в Украине появился новый штамм коронавируса - Stratus. По словам исполняющего обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Украины Алексея Даниленко, на данный момент коронавирус Stratus - это один из двух самых распространенных в мире. Второй по "популярности" - штамм NB.1.8.1 (Nimbus), но его в Украине пока нет.

По словам Даниленко, новый тип вируса распространяется быстрее, чем уже известный украинцам Omicron, но в то же время не вызывает тяжелого течения болезни. В большинстве случаев единственный симптом, который наблюдается у больных - это хрипы в верхних дыхательных путях. Эксперт говорит, что сейчас нет никакой катастрофической ситуации с Соѵіԁ-19 - медицинская система не перегружена больными. Всплеск заболеваемости летом происходит ежегодно, добавил он.

