Оккупационные власти пытаются скрыть масштабы заболеваемости.

Во временно захваченных Скадовске и Геническе Херсонской области фиксируется увеличение количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. Там отметили, что по характеру протекания болезнь имеет признаки холеры. "Оккупационная так называемая власть не признает увеличение количества заболеваемости, пытается скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

Для этого, как отметили в Генштабе, оккупационные власти начали скрытую вакцинацию от холеры представителей так называемых администраций и их ближайшего окружения.

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Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В результате были затоплены многочисленные населенные пункты как на оккупированной территории, так и на подконтрольной Украине территории Херсонщины. После этого специалисты заговорили об угрозе заболеваемости холерой.

Российские оккупанты не давали эвакуировать людей из затопленных населенных пуктов. Тела погибших людей замечали даже на крышах домов.

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