Во временно захваченных Скадовске и Геническе Херсонской области фиксируется увеличение количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями.
Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. Там отметили, что по характеру протекания болезнь имеет признаки холеры. "Оккупационная так называемая власть не признает увеличение количества заболеваемости, пытается скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе", - говорится в сообщении.
Для этого, как отметили в Генштабе, оккупационные власти начали скрытую вакцинацию от холеры представителей так называемых администраций и их ближайшего окружения.
Подрыв Каховской ГЭС
Российские оккупанты 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В результате были затоплены многочисленные населенные пункты как на оккупированной территории, так и на подконтрольной Украине территории Херсонщины. После этого специалисты заговорили об угрозе заболеваемости холерой.
Российские оккупанты не давали эвакуировать людей из затопленных населенных пуктов. Тела погибших людей замечали даже на крышах домов.