У тех, кто выкуривал пачку сигарет в день, объем мозга уменьшился по сравнению с теми, кто никогда не курил.

Курение известно тем, что наносит вред легким, но недавнее исследование показало, что оно также вредно для мозга.

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета проанализировали снимки мозга, историю курения и генетический риск 32 094 участников из базы данных Британского биобанка, пишет Fox News. Было обнаружено, что у тех, кто выкуривал пачку сигарет в день, объем мозга уменьшился по сравнению с теми, кто никогда не курил или выкуривал менее 100 сигарет в общей сложности. С каждым дополнительным годом курения сокращение было больше.

"У курящих людей чаще наблюдается ухудшение состояния серого и белого вещества, что дает возможное объяснение тому, почему 14% случаев болезни Альцгеймера во всем мире могут быть связаны с курением сигарет", - объяснили ученые.

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Специалисты отметили. что ранее ученые упускали из виду влияние курения на мозг, отчасти потому, что были сосредоточены на всех ужасных последствиях курения для легких и сердца. Как отметила старший автор Лаура Дж. Берут "когда мы начали изучать мозг более внимательно, стало очевидно, что курение также очень вредно для мозга".

Давно известно, что старение связано с постепенным уменьшением объема мозга, и это исследование показывает, что курение ускоряет этот процесс, отмечают исследователи.

"Это важно, поскольку наше население стареет, поскольку старение и курение являются факторами риска развития деменции", - отметил Берут.

"Есть одна вещь, которую вы можете изменить, чтобы остановить старение своего мозга и подвергнуть себя повышенному риску развития деменции - это бросить курить", - сказала она.

Одним из положительных результатов стало то, что отказ от курения может предотвратить потерю дополнительной мозговой ткани, но это сокращение невозможно обратить вспять.

"Вы не можете исправить уже нанесенный ущерб, но можете избежать нанесения дальнейшего ущерба", - сказал первый автор Юнху Чанг.

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В Украине с 11 июля 2022 года запрещено курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и кальянов в общественных местах.

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