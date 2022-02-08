Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко после селекторного совещания с руководителями областей подчеркнул, что ни одно обращение медиков, которым не повысили зарплату, не останется без внимания.

Об этом он написал в своем Facebook.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский инициировал повышение заработной платы медикам с этого года и во многих заведениях врачам и младшему медицинскому персоналу за январь уже начислена новая базовая зарплата.

По его словам, на центральном уровне сделано все необходимое, однако в регионах еще есть над чем работать. "Поступает много обращений из областей, что главные врачи заставляют медиков переходить на неполные ставки. Это недопустимо!", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Кирилл Тимошенко призвал врачей и медицинских работников сообщать ему лично о фактах невыплаты повышенной зарплаты или принуждение перейти на неполную ставку.

"Пишите мне в личные сообщения, указывайте заведение и населенный пункт, где не выполнили поручение Президента Украины. Обещаю, что ни одно обращение не останется без внимания", - подчеркнул он.

Тимошенко рассказал, что ситуацию в больницах по всей стране уже проверяет министр здравоохранения Виктор Ляшко и подчеркнул, что лично присоединится к этим проверкам.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко, который также является координатором программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщал, что благодаря реализации программы в Украине появилось 200 современных приемных отделений в опорных больницах с медицинской техникой и 600 полноценных сельских амбулаторий.