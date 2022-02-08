Как наладить сон / фото ua.depositphotos.com
Проблема со сном - очень популярна в современном обществе. Чтобы нормально спать ночью, нужно придерживаться нескольких правил.
Врач-невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрыпник в Facebook назвал главные правила комфортного погружения в сон:
- Старайтесь спальню и кровать использовать только для сна и процесса, который приводит к продолжению рода.
- В спальне должно быть темно, тихо и прохладно.
- За час до сна уберите все источники информации: гаджеты, выключаем телевизор, книги.
- Ложитесь спать в одно и то же время и просыпайтесь также в одно и то же время (даже в выходной).
- Не досыпайте днем, даже если ночью плохо спали!
- Если заснули даже в 4-5 часов ночи, или проснулись в 2-3 часа ночи в несколько часов не спали - то все равно просыпаться нужно утром в 6.00-7.00 (когда обычно просыпаетесь).
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- Временно откажитесь полностью от кофе и чая.
- Перед сном рекомендованы прогулки на свежем воздухе.
- Если не можете заснуть в течение 20 минут, встаньте и выходите в другую комнату и займитесь бытовыми делами (желательно монотонными) и когда снова захотите спать, идите в постель.
- Если проснулись ночью, не фиксируйте время, то есть не смотрите на часы. Перевернитесь на другую сторону и постарайтесь дальше спать.
- За час до сна делайте упражнения на растяжение мышц.
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Напомним, ранее в Великобритании ученые выяснили, когда надо ложиться спать, чтобы не иметь проблем с сердцем. Так, по их данным это отрезок времени с 22:00 до 23:00.