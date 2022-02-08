За час до сна уберите все источники информации, советует эксперт.

​​​​​​​​​​​​​​Как наладить сон / фото ua.depositphotos.com

Проблема со сном - очень популярна в современном обществе. Чтобы нормально спать ночью, нужно придерживаться нескольких правил.

Врач-невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрыпник в Facebook назвал главные правила комфортного погружения в сон:

Старайтесь спальню и кровать использовать только для сна и процесса, который приводит к продолжению рода.

В спальне должно быть темно, тихо и прохладно.

За час до сна уберите все источники информации: гаджеты, выключаем телевизор, книги.

Ложитесь спать в одно и то же время и просыпайтесь также в одно и то же время (даже в выходной).

Не досыпайте днем, даже если ночью плохо спали!

Если заснули даже в 4-5 часов ночи, или проснулись в 2-3 часа ночи в несколько часов не спали - то все равно просыпаться нужно утром в 6.00-7.00 (когда обычно просыпаетесь).

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Временно откажитесь полностью от кофе и чая.

Перед сном рекомендованы прогулки на свежем воздухе.

Если не можете заснуть в течение 20 минут, встаньте и выходите в другую комнату и займитесь бытовыми делами (желательно монотонными) и когда снова захотите спать, идите в постель.

Если проснулись ночью, не фиксируйте время, то есть не смотрите на часы. Перевернитесь на другую сторону и постарайтесь дальше спать.

За час до сна делайте упражнения на растяжение мышц.

Напомним, ранее в Великобритании ученые выяснили, когда надо ложиться спать, чтобы не иметь проблем с сердцем. Так, по их данным это отрезок времени с 22:00 до 23:00.

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