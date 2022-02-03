В подростковом возрасте по конкретной причине появляется необходимость ложиться спать позже, поделилась врач.

Дети в возрасте до 12 лет должны спать 9-12 часов в сутки, а после 13-ти – 8-10.

В активной фазе подросткового возраста – 14, 15 лет, появляется необходимость ложиться позже и вставать в более позднее время, рассказала педиатр Мария Крепак в сюжете ТСН.

Эксперт отметила, что такая особенность у подростков возникает из-за гормональных изменений.

"...из-за происходящих гормональных "интересных вещей" у них сдвигается пик выработки мелатонина (один из гормонов, он регулирует биологическую активность органов и систем в течение дня – Ред.)", – сказала медик.

Читайте такжеБританские ученые определили оптимальное время сна, чтобы не иметь проблем с сердцемГосударственный эксперт Министерства здравоохранения Марта Мельник поделилась, что у детей школьного возраста концентрация внимания достигает своего пика с 10 до 13 часов.

"...Начиная учебные занятия именно в такой промежуток времени, мы способствуем лучшему усвоению знаний...", – отметила эксперт.

Ранее швейцарские ученые провели исследование и выяснили, что когда дети встают позже, то качество обучения значительно улучшается, и увеличивается уровень энергии.

Напомним, британский ученый Франциско Каппуцио пришел к выводу, что взрослому человеку необходимо спать семь часов в сутки.

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