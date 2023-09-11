Эксперт посоветовал, что лучше делать вместо того, чтобы каждое утро несколько раз откладывать звонок будильника.

Мало что в жизни может быть хуже, чем звук будильника, который срабатывает по утрам и заставляет вас просыпаться всегда в "самый неподходящий момент".

Когда звучит сигнал будильника, обычно легче отложить сигнал на 10 минут; ведь еще немного полежать в постели якобы не повредит. Но затем он снова включается, а вы все еще не готовы вставать, поэтому цикл сна продолжается до тех пор, пока он действительно не прервется.

Хотя это может показаться хорошим способом постепенного пробуждения, специалист по медицине сна и невролог доктор Скотт Катчер рассказал Newsweek, что неоднократное откладывание будильника - это все равно, что "искусственно еще больше лишать себя сна".

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Легкость нажатия кнопки "отложить" на будильнике слишком соблазнительна. Опрос YouGov, проведенный в июне 2023 года, показал, что 64% американцев в какой-то момент выбирали такой вариант, при этом 11 процентов признались, что делают это всегда, а 14% делают это часто. Напротив, результаты показали, что 21 процент из 12907 участников никогда не "откладывают" будильник, поскольку они могут сразу же встать.

Откладывание сигнала будильника может продлить инерцию сна

Откладывание будильника может не только привести к опозданию на работу, но и, по словам Катчера, из-за этого просыпаться будет еще труднее.

"Кнопка повтора - это решение проблемы, которую вообще никогда не нужно было решать, потому что это нормальное явление во время сна. Я не знаю ни одного врача, занимающегося сном, который бы порекомендовал использовать функцию повтора", - добавил он.

"Проблема в том, что никому не нравится просыпаться по утрам. Мы все можем мечтать, что просыпаемся, вскакивая с кровати, как принцессы Диснея, но момент пробуждения почти всем неприятен. Термин для этого - инерция сна. Это ощущение того, что вас снова затягивает в сон, как будто отливное течение утягивает вас под океан", - сказал Катчер.

Инерцией сна называют сонливость и усталость, которые первым делом ощущаются утром. Для нее характерно снижение активности и нарушение поведенческих показателей сразу после пробуждения.

Хотя считается, что инерция сна обычно длится около 30 минут, исследование 2022 года, опубликованное в Журнале физиологической антропологии (Journal of Physiological Anthropology), показало, что откладывание будильника на самом деле продлит инерцию сна, а не уменьшит ее.

Исследование пришло к выводу, что откладывание сигнала будильника приводит к повторным вынужденным пробуждениям, а не к тому, чтобы один раз испытать сонливое состояние и затем встать.

Катчер добавил, что "инерция сна имеет тенденцию усиливаться при пробуждении после более глубоких стадий сна". Таким образом, если вы установите будильник раньше, чем необходимо, вам, скорее всего, будет еще сложнее встать с постели.

"Идея состоит в том, что после одного или нескольких повторов вы перейдете в более легкую стадию сна, поэтому у вас будет меньше инерции сна, и вам будет легче проснуться. Неплохо, не так ли? Дело в том, что у большинства людей инерция сна проходит сама по себе в течение 30-60 минут после пробуждения, независимо от того, на какой стадии сна вы просыпаетесь", - сказал Катчер.

Откладывание сна заменит глубокий сон на более легкий

Решение нажать кнопку "отложить" утром может показаться лучшим вариантом, поскольку вы говорите себе, что после этих дополнительных 10 минут почувствуете себя более отдохнувшим. Однако, по словам Катчера, эти драгоценные дополнительные минуты отдыха не так ценны, как реальный сон.

"Все, что происходит во время откладывания сигнала будильника, - это замена глубокого сна на более легкий. Но этот более глубокий сон, который обычно является фазой быстрого сна ранним утром, имеет решающее значение для консолидации памяти и исполнительного функционирования", - сказал он.

Сон с быстрым движением глаз, который обычно называют фазой быстрого сна, имеет решающее значение для сновидений, обработки эмоций и здорового развития мозга. The Sleep Foundation добавляет, что "быстрый сон" также помогает организму подготовиться к пробуждению, поскольку он активирует центральную нервную систему.

Если идея откладывания звонка будильника состоит в том, чтобы помочь вам постепенно проснуться и уменьшить сонливость ранним утром, то вы пытаетесь "решить проблему, которая проходит сама по себе".

Ставьте будильник как можно позже

Вместо того, чтобы каждое утро несколько раз откладывать звонок будильника, Катчер рекомендует установить один сигнал будильника на самое позднее время и сразу же вставать.

"Я рекомендую всем установить один-единственный будильник на настолько позднее время, насколько вы можете себе позволить, и при этом иметь возможность подготовиться к новому дню" - сказал он.

Если вы определенно не жаворонок и никакое количество кофе, кажется, не уменьшает последствия инерции сна, есть другие способы уменьшить ее естественным путем. Катчер предлагает использовать дневные сигналы оповещения, которые могут быть такими же простыми, как первое открытие штор, чтобы впустить дневной свет, или движение, чтобы увеличить бодрствование.

"Моя маленькая утренняя хитрость - не надевать обувь и носки до тех пор, пока я не уйду на работу. Холод - еще один сильный тревожный сигнал, и холодный пол на босых ногах помогает мне проснуться", - сказал Катчер.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые привели не менее 5 полезных изменений для организма, на которые способен повлиять кратковременный сон днем. Согласно исследованию, такая привычка может улучшить умственную работу и память, а также положительно повлиять на бдительность, внимательно и скорость реакции.

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