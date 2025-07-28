Нэш Кин из Айовы родился на 133 дня раньше срока, но несмотря на все трудности, выжил и стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса.

Самый недоношенный ребенок в мире отпраздновал первый день рождения, несмотря на прогнозы врачей о "нуле шансов", сообщает Fox News.

5 июля 2024 года в семье Молли и Рэндалла Кин родился мальчик Нэш - на 21-й неделе беременности, весом всего 285 граммов и ростом 24 сантиметра. Это самый недоношенный ребенок в мире, который выжил. Ранее этот рекорд принадлежал мальчику из Алабамы, рожденному на 132 дня раньше срока.

История Нэша - это история борьбы. После потери ребенка в 2022 году Молли узнала, что имеет серьезные проблемы со здоровьем - недостаточность шейки матки и синдром поликистозных яичников. В 20 недель во время беременности с Нэшем началось раскрытие шейки, и уже через несколько дней начались схватки.

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Нэш родился сразу после наступления 21 недели. Благодаря усилиям врачей из детской больницы Stead Family при Университете Айовы ему удалось стабилизировать дыхание и спасти жизнь.

"Мы сказали родителям: шансов ноль, но мы сделаем все возможное", - вспоминает Патрик Макнамара, директор отделения неонатологии.

В течение 198 дней в больнице Нэш получал лекарства, перенес операцию на кишечнике, лечение сердца и постоянное наблюдение. В январе 2025 года мальчика выписали домой.

Сейчас он носит слуховые аппараты, использует зонд для кормления и имеет незначительный вес сердца. Но ежедневная терапия помогает ему развиваться. "Цель - чтобы в пять лет никто и не догадался, что он родился так рано", - говорит неонатолог Эми Стэнфорд.

"Я хочу, чтобы он воспринимал свою историю как источник силы", - говорит мама Молли Кин, - "И чтобы всегда помнил, сколько людей его поддерживали с самого начала".

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