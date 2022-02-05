Когда человек находится в стрессе, тело начинает посылать ему сигналы о том, что пора отдохнуть.

Когда человек постоянно находится в стрессовом состоянии и ничего не предпринимает для его устранения, тело начинает посылать сигналы того, что психика находится в сильнейшем напряжении.

Как сообщили врачи из Германии в интервью журналу Freundin, одним из признаков того, что психическое здоровье человека истощено, являются его жалобы на хронические боли, не связанные с очевидными травмами, передает medikforum.

Вторым сигналом является плохой сон. Человек может ворочаться без сна всю ночь или не может быстро заснуть, хотя до этого днем испытывал сильную усталость. Подобным симптомом нередко проявляется стресс.

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Колебания веса. Нестабильный аппетит с эпизодами переедания и нежелания есть и "бегающие" туда-сюда килограммы на весах тоже могут говорить, что психика истощена и нужно взять паузу, чтобы отдохнуть.

Повышенная раздражительность. Постоянно что-то или кто-то раздражает и вы быстро теряете терпение? Возможно, проблема вовсе не в других, а в том, что нервы из-за постоянного напряжения все хуже справляются с рутинным стрессом.

Перепады настроения. Истощенная стрессом и отсутствием отдыха психика влияет на то, что гормоны "выходят из строя", и последствием этого становится переменчивое настроение – в течение дня оно может меняться от радости и воодушевления до ощущения тотального несчастья и рыданий.

Выпадение волос. Данный признак также может быть связан с гормональным дисбалансом.

Потеря либидо. Угасший интерес к интимной части жизни может дополнительно говорить о том, что слишком сильный или долгосрочный стресс нанес удар по гормональному балансу.

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