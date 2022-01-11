Выводы исследования показывают, что мужчины больше зависят от женщин, чем наоборот, и для мужчин развод более опасен.

Развод представляет самую большую угрозу для здоровья мужчин. Если они разведены более 7 лет подряд, то риск инфарктов, старческого слабоумия и ранней смерти увеличивается.

В частности, иследование ученых из Университета Копенгагена показало, что если мужчины остаются разведенными более 7 лет, то в их телах отмечается повышенный уровень воспалительных процессов, пишет medikforum.

Это естественная биологическая реакция на стресс, из-за которой затвердевают артерии, происходят инфаркты, инсульты, развиваются опухоли, старческое слабоумие и наступает преждевременная смерть.

Ученые провели исследование с участием 4800 человек в возрасте от 48 до 62 лет. Их интересовало долгосрочное воздействие разводов на здоровье.

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Когда женщины сталкивались с прекращением долгосрочных отношений и длительное время жили одни, то никакого повышения воспалительных процессов в их организме не возникало. Возможно, это связано с тем, что у женщин среднего возраста, в отличие от мужчин ровесников, имеется гораздо больше друзей, предлагающих эмоциональную поддержку. Именно это не дает стрессу воздействовать на здоровье.

А вот мужчины вели намного менее здоровый образ жизни после разводов. Уровень двух компонентов в крови, связанных с воспалениями, у них увеличивался на 17%, по сравнению с их ровесниками в стабильных отношениях. Речь об интерлейкине-6 и C-реактивном белке. Выводы показывают, что мужчины более зависят от женщин, чем наоборот, и для мужчин развод более опасен.

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