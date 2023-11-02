Почти половина респондентов (42%) заявили, что не могут спать без какой-либо помощи, включая лекарства, марихуану/каннабис или алкоголь.

В 2023 году фраза "Я устал" достигла самой высокой частоты в поисковых запросах Google, что говорит о том, что люди борются с усталостью больше, чем когда-либо прежде.

Новый отчет Calm, создателя приложения для сна и медитации, раскрывает некоторые причины, по которым люди не получают оптимального количества или качества отдыха, пишет Fox News. Исследователи опросили 9500 жителей 10 городов США и 10 городов Великобритании в возрасте от 18 до 65 лет об их привычках сна и проблемах. Темы включали отношения, различия между поколениями и факторы стресса. В целом 91% взрослых заявили, что они "не отдохнули" или "чувствуют усталость" хотя бы некоторое время.

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Ниже приведены пять крупнейших тенденций, выявленных в отчете.

1. Сон и психическое здоровье "неразрывно связаны"

Большинство респондентов опроса (78%) заявили, что недостаток сна негативно влияет на их психическое здоровье. Более двух из трех взрослых назвали семь часов необходимым количеством сна для улучшения психического здоровья, но только каждый третий получает такое количество.

Почти половина респондентов (42%) заявили, что не могут спать без какой-либо помощи, включая лекарства, марихуану/каннабис или алкоголь.

2. Миллениалам и поколению Z сложно заснуть

В докладе отмечается, что у людей в возрасте до 40 лет возникают проблемы со сном по разным причинам. Среди миллениалов каждый четвертый связывает употребление кофеина с нарушением сна.

38% представителей поколения Z заявили, что текущие события не дают им спать по ночам, по сравнению с 29% представителей поколения миллениалов.

Исследование также показало, что технологии не позволяют поколению Z спать на 26% больше, чем миллениалам.

При этом обе группы испытывают одинаковые проблемы со сном всю ночь, говорится в отчете.

3. Люди мечтают о знакомых им вещах

Респонденты опроса заявили, что когда они засыпают, им, как правило, снятся сны о своих повседневных делах. Более 30% взрослых заявили, что им снятся знакомые люди и места, а также "романтические или интимные переживания".

По сравнению с миллениалами представители поколения Z чаще мечтают о смерти (на 57% выше), участии в видеоигре (на 76% выше) и взаимодействии в социальных сетях (на 30% выше).

4. Финансовые проблемы не дают людям уснуть

Как показало исследование, стресс, связанный с деньгами, является наиболее распространенной причиной проблем со сном у людей как в США, так и в Великобритании.

Финансовые беспокойства вызывают в три раза больше проблем со сном, чем беспокойство о детях или состоянии мира, и вдвое больше, чем беспокойство об отношениях, говорится в отчете Calm.

5. Партнеры и домашние животные ухудшают сон

По сообщениям респондентов, совместное использование кроватей людьми и животными может вызвать проблемы со сном.

39% взрослых, принявших участие в недавнем исследовании, говорят, что они лучше спят в одиночестве, чем с партнером. Более половины людей (56%) внесли изменения в свой режим сна, чтобы приспособиться к своим партнерам.

Храп и "разрушительные привычки сна" являются основными причинами того, что партнеры спят в разных комнатах: 46% взрослых говорят, что им трудно спать, когда они не в своей постели.

Домашние животные также вызывают проблемы: каждый третий взрослый винит животных в том, что они нарушают их сон.

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Ученым давн известно, что недостаток сна влияет не только на психику но и на здоровье человека в целом. Человек становится крайне раздражительным и недовольным жизнью. При недостатке сна не только меняется настроение и появляется сонливость. Психолог подробно объяснила, может ли человек при недосыпе работать на пике своих возможностей и не чувствовать себя плохо.

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