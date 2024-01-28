Если вы заметили у себя проблемы с памятью, то диетологи советуют включить в рацион эти три суперпродукта.

Многие люди с возрастом начинают испытывать снижение когнитивных функций, особенно памяти. Если вам за 40 и вы понимаете, что память уже не та, то есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы не дать проблеме выйти из-под контроля.

Специалисты отмечают, что лучшее, что вы можете сделать в этом случае - уделить приоритетное внимание диете, полезной для мозга, пишет Shefinds. Диетолог Мэри Сабат назвала три основных продукта, которые помогут держать голову в порядке.

1. Листовая зелень

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Листовая зелень, такая как шпинат и капуста, могут творить чудеса с мозгом, особенно когда дело касается памяти и настроения.

"Листовая зелень богата питательными веществами, включая фолиевую кислоту, витамины и антиоксиданты. Эти питательные вещества играют решающую роль в здоровье мозга и связаны с улучшением когнитивных функций и регуляцией настроения", - отметила Сабат.

2. Черника

Нет ничего лучше, чем ягоды, особенно черника, когда речь идет о самых полезных для здоровья продуктах. "Черника особенно полезна для вашей памяти", - подчеркнула Сабат.

"Черника богата антиоксидантами, в частности флавоноидами, называемыми антоцианами, которые связаны с улучшением когнитивных функций и памяти. Они помогают защитить мозг от окислительного стресса и воспаления, которые могут способствовать возрастному снижению когнитивных функций. Было даже доказано, что их соединения улучшают связь между клетками мозга и повышают пластичность, что имеет решающее значение для памяти и обучения", - рассказала специалист.

3. Жирная рыба

Белок является важным компонентом любого здорового питания. Если вы ищете вариант, который будет полезен телу и мозгу, жирная рыба станет отличным выбором. "Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, являются отличным источником жирных кислот омега-3", - перечислила диетолог.

"Омега-3 необходимы для здоровья мозга и играют жизненно важную роль в поддержании когнитивных функций и регуляции настроения. Эти полезные жиры помогают уменьшить воспаление в мозге, улучшить кровоток и поддержать рост и развитие клеток мозга", - детализировала Сабат.

Другие новости о работе мозга

Исследование показало, что 7,3 месяца без алкоголя позволяют мозгу восстановить вызванные пьянством повреждения. Оно показывает, как быстро мозг может восстановить свою структуру после прекращения употребления алкоголя. Ученые установили, что у тех, кто бросил пить, толщина коры головного мозга со временем стремительно восстанавливается, занимает этот процесс чуть более семи месяцев.

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