Исследования показали, что имбирь может быть полезен для здоровья, в том числе для пищеварения, здоровья сердца и менструальных болей.
Имбирь содержит полезные компоненты, включая гингеролы и шогаолы, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, пишет Verywellhealth.
1. Облегчает тошноту и рвоту
Имбирь изучался на предмет его противорвотных свойств при беременности, тошноте и рвоте, вызванных химиотерапией, но он подходит для любой формы тошноты в целом. Механизм действия заключается в том, что гингеролы и шогаолы воздействуют на серотониновые рецепторы в желудке, увеличивая его опорожнение желудка.
2. Содержит антиоксиданты
Добавки имбиря оказали значительное понижающее действие на маркеры окислительного стресса (дисбаланс свободных радикалов и антиоксидантов в организме).
3. Может помочь с пищеварением
Имбирь может помочь облегчить дискомфорт, связанный с проблемами пищеварения, включая:
- Отрыжка
- Вздутие живота
- Запор
- Газы
- Изжога
- Расстройство пищеварения
- Тошнота
Исследования добавок имбиря показали, что они могут улучшить опорожнение желудка, избавляя от вздутия живота и газов.
Исследование показало, что добавление имбиря в течение четырех недель уменьшило симптомы расстройства пищеварения. Люди, принимающие добавки имбиря, сообщили об уменьшении боли в животе, вздутия живота, отрыжки, тошноты и изжоги. Другое исследование с участием людей с рассеянным склерозом показало, что добавление имбиря уменьшило частоту и тяжесть запоров, тошноты и вздутия живота.
4. Уменьшает боль при артрите
Остеоартрит возникает, когда суставная ткань (хрящ) со временем разрушается, что приводит к скованности, отеку и боли. Ревматоидный артрит - это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует синовиальную ткань организма в суставах, что приводит к боли и воспалению в суставах. Оба состояния связаны с воспалением и болью.
Исследования показали, что имбирь снижает уровень боли при этих заболеваниях.
По данным Фонда артрита, эксперты рекомендуют принимать около 250 мг имбиря три или четыре раза в день при артрите. Начинайте с меньших доз и постепенно увеличивайте их, не превышая 4000 мг в день.
5. Может снижать уровень холестерина
Высокий уровень холестерина является фактором риска ишемической болезни сердца. Метаанализ показал, что добавление имбиря улучшило липидный профиль, включая уровни триглицеридов (жира в крови), холестерина липопротеинов низкой плотности (считается "плохим" холестерином) и холестерина липопротеинов высокой плотности (считается "хорошим" холестерином).
6. Может облегчить менструальную боль
Болезненные менструальные спазмы известны как дисменорея. Имбирь может помочь уменьшить боль, связанную с дисменореей.
Метаанализ показал, что добавка имбиря дозой от 750 до 2000 мг в течение первых трех-четырех дней менструации может эффективно уменьшить боль, связанную с менструальными спазмами.
Другие новости о пользе имбиря
Имбирь давно известен, как натуральное средство для борьбы с инфекциями. Он хорош для профилактики или лечения вирусных респираторных заболеваний.
Также имбирь известен как средство для контроля сахара в крови у людей с диабетом. А еще он полезен при диете для похудения.