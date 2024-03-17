Ученые отметили, что эти виды богаты полезными для мозга жирными кислотами омега-3.

Мозг - один из самых сложных и интересных органов человеческого тела. Когда он получает оптимальное питание, то работает на полную мощность, позволяя думать быстро.

Однако, если в рационе отсутствуют необходимые питательные вещества, умогут возникнуть трудности с концентрацией внимания, потеря памяти или изменения настроения, пишет EatingWell.

Исследователи потратили много времени на изучение питательных веществ для здоровья мозга. Среди них господствуют жирные кислоты омега-3, эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). Они играют решающую роль в поддержании когнитивного здоровья, однако человеческий организм не может производить их самостоятельно. Нам необходимо получать их из рациона, а этих омега-3 много в рыбе.

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5 лучших видов рыбы для здоровья мозга, по мнению нейробиологов

1. Селедка

По данным Министерства сельского хозяйства США, 100-граммовая порция сельди содержит 909 миллиграммов ЭПК и 1100 мг ДГК.

2. Скумбрия

Эта рыба содержит большое количество ЭПК и ДГК. По данным Министерства сельского хозяйства США, 100-граммовая порция скумбрии содержит примерно 898 мг ЭПК и 1400 мг ДГК.

3. Лосось

По данным Министерства сельского хозяйства США, 100-граммовая порция лосося содержит примерно 862 мг ЭПК и 1100 мг ДГК. Независимо от того, предпочитаете ли вы наслаждаться лососем свежим, замороженным или консервированным, все его формы учитываются.

4. Сардины

Сардины - это удобные консервы, что позволяет легко экспериментировать с различными вкусами.

По данным Министерства сельского хозяйства США, 100-граммовая порция сардин содержит примерно 473 мг ЭПК и 509 мг ДГК. Более того, сардины содержат питательные вещества, которые обладают противовоспалительными и сердечно-защитными свойствами, такие как кальций, калий, магний и цинк, которые могут помочь в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

5. Тунец

Консервированный тунец – доступный и вкусный вариант. По данным Министерства сельского хозяйства США, 100-граммовая порция консервированного тунца содержит примерно 25 мг ЭПК и 197 мг ДГК.

Другие новости о пользе рыбы

Рыба богатая белком, витаминами и минералами, она низкокалорийна и содержит много полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Исследованиями доказано, что потребление большего количества рыбы приносит много пользы для здоровья.

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